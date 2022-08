Mit Jagged Alliance 3 tritt Haemimont Games in große, taktische Fußstapfen. Auf der Gamescom 2022 konnten wir einen ersten Blick auf die Rundentaktik der Tropico- und Surviving-Mars-Macher werfen.

Ein schweres Erbe

Wie gewohnt werden Söldner-Trupps ins Gefecht geführt.



Strategischer Söldnerkampf in Afrika

Das Afrika-Szenario wird facettenreiche Schauplätze inklusive Wetter und Tag-Nacht-Rhythmus bieten.

Jagged Alliance 2 ist eine Rundentaktik-Legende. Der 1999 veröffentlichte Strategie-Klassiker rund um eine Söldnergruppe, die die Frau des Präsidenten des fiktiven Arulco befreien soll, überzeugte mit strategischem Anspruch,präzisen Spielmechaniken und starken Charakteren. Ganz im Gegensatz zu allen weiteren Spielen mit Jagged Allice im Titel: Egal ob Rage! oder das halbgare Remake Back in Action: die Taktik-Magie schien mit der Auflösung von Sir-Tech 2001 verflogen.Um dieses Erbe weiß auch die Crew von Haemimont Games, die angetreten ist, um sich der Drei hinter dem Spieltitel würdig zu erweisen. Auf der Gamescom 2022 präsentierten die Entwickler mir ihre Vision eines Jagged Alliance 3, dass der Reihe einen echten Neustart ermöglichen soll. Und was soll ich sagen? Das, was ich gesehen habe, macht Hoffnung!Im fiktionalen, afrikanischen Staat Grand Chien wird der gerade erst demokratisch gewählte Präsident von seinen Gegnern entführt – und seine Tochter wendet sich hilfesuchend an unsere Söldnergruppe. Die Geschehnisse spielen übrigens nur wenige Jahre nach Jagged Alliance 2, also kurz nach der Jahrtausendwende. Eine Zeitperiode, die mit ihrer Technologie und optischen Trends, von PDAs und dicken Laptops bis zum Palituch von den Entwicklern minutiös nachgebildet wurde. Aus diesem Grund erinnern mich auch die ersten Menüoberflächen von Söldner-Rekrutierung, Ausrüstung und Co. angenehm an den Vorgänger.Spielerisch setzt Haemimont Games auf die gewohnte Rundentaktik mit strategischem Überbau. Auf einer Weltkarte werden die Söldner-Trupps in den Kampf geschickt, sowie Feindgruppen und Stützpunkte dargestellt. Hier müssen auch die Geldmittel verwaltet und neue Söldner rekrutiert werden. Laut Haemimont Games werden im späteren Spielverlauf mehrere eigene Kampfgruppen eingesetzt werden können, die auf der Strategiekarte geschickt bewegt werden müssen. Denn: Orte können eigenommen werden, müssen aber auch gegen Rückeroberungen verteidigt werden, da die Gegner-Trupps selbst mobil sind. In den Kampfgebieten zieht man die eigene Söldner-Gruppe zunächst in Echtzeit über die Karte. Hier kann auch mit Zivilisten, Händlern und anderen Charakteren interagiert werden, wobei in den Dialogen auch die Fähigkeiten der entsandten Kämpfer eine wichtige Rolle spielen sollen.