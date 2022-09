Command & Conquer ist tot – es lebe Tempest Rising. Die Dänen von Slipgate Ironworks wollen mit ihrer Action-Strategie ein zuletzt völlig in der Versenkung verschwundenes Genre wiederbeleben. Wir haben auf der Gamescom einen ersten Blick auf die explosiven Echtzeit-Gefechte geworfen.

Willkommen zurück, Commander

GDF statt GDI: Die Vorbilder von Tempest Rising sind klar erkennbar.

Gute, alte Strategie-Schule

Echtzeit-Strategie mit Basenbau: Tempest Rising versprüht viel C&C-Flair.

Technik und Steuerung

Und Action: Die Gefechte sind vor allem auf Masse ausgelegt.

Die Entwickler halten nicht lange damit hinter den Berg, was die Haupt-Inspiration für Tempest Rising ist – und das wäre auch albern. Denn spätestens mit dem ersten, von der Kommando-Unterstützungs-KI, vorgetragenen „New Construction Options“ bei der Platzierung des Basis-Hauptgebäudes ist klar, wie sehr man sich hier an Command & Conquer orientiert. Und natürlich ist das nicht irgendeine Zentrale, sondern ein mobiler Bauhof. Slipgate Ironworks wollen laut eigener Aussage den Spirit der Oldschool-Strategie wiederbeleben, die zur Jahrtausendwende mit Command & Conquer, Dark Reign, KKND und Co. ihren Höhepunkt erlebte. Aus der Draufsicht werden also Basen errichtet, Sammler zu Rohstoffquellen geschickt, Kraftwerke errichtet und massenweise Einheiten produziert. Wie für das Genre üblich, nutzen die Entwickler für die Produktion und Verwaltung ein seitliches Menü, das Genre-Veteranen sehr bekannt vorkommen sollte.Auch die Story erinnert stark an die Tiberium- Saga: In der nahen Zukunft wird die Erde durch einen Atomkrieg verwüstet. Durch die Strahlung taucht jedoch eine neue Ressource, die sogenannten Tempest-Ranken auf, die als Energiequelle genutzt werden können. Die letzten Reste der organisierten Menschheit stehen sich als Global Defense Force (GDF) und der Tempest Dynasty gegenüber, die um die Vorherrschaft und die wertvollen Rohstoffe ringen. In einer zweigeteilten Kampagne mit je 15 Missionen wird man beide Seiten des Konfliktes erleben können. Im Mehrspieler-Modus soll es sogar noch eine dritte Fraktion geben, diese wurde aber noch nicht vorgestellt.Das ist für die Entwickler aber anscheinend immer noch nicht genug C&C-Flair: Die für mich auf der Gamescom 2022 spielbare Mission startete in einer Missionsbesprechung aus der Ego-Perspektive inklusive GDF-Overlays und animierter Karten. Zwar sind das (leider) keine Echtfilm-Sequenzen, dafür kann ich aber in einem Dialog etwas mehr Informationen aus meinem Vorgesetzen herausbekommen, bevor es endlich aufs Schlachtfeld geht. Hier muss ich als GDF-Kommandant zunächst eine kleine Gruppe Soldaten quer über die Karte bugsieren und kleine Außenposten der Tempest Dynasty eliminieren, bevor ich letztlich selbst Gebäude platzieren kann.Typisch: herumstehende Fässer lösen explosive Kettenreaktionen aus, die mir die Arbeit etwas erleichtern. Zwischendurch kann ich neue Einheiten dazugewinnen, indem ich verstreute (oder vertraute?) Kampfgruppen aus Hinterhalten befreie. Zunächst stehen mir nur Infanterie-Varianten zur Verfügung, die mit Gewehren, Raketendrohnen oder Granaten bewaffnet sind. Auch ein Medic-Spezialist, ist dabei, der meine Soldaten heilen kann. Die Einheiten besitzen zum Teil auch Spezialfähigkeiten: Der Medic kann einen Heilturm platzieren, der in einem Umkreis für bessere Gesundheit meiner Kämpfer sorgt und die bewaffneten Fluggeräte der Drohnenpiloten können in einem bestimmten Radius auch manuell gesteuert werden - das war in der Demo aber weder nötig noch besonders präzise.Erreiche ich in der Mission dann einen bestimmten Punkt, kann ich dort eine eigene Basis errichten. In dieser kann ich dann auch Raketen-Buggys und Kampfpanzer produzieren, um die Fieslinge letztlich mit kaltem Stahl zu überrollen. Auch im Gefecht reißen die C&C-Reminiszenzen dabei nicht ab: Die Kaserne der Tempest Dynasty erinnert frappierend an die Hand von Nod, die Kämpfer sind zum Teil mit Flammenwerfern bewaffnet und das rote Farbschema ist allgegenwärtig.Rein technisch war die Demo mit schicken Explosionen und coolen Effekten bereits auf einem guten Weg, insgesamt ist im Feinschliff von Texturen und einigen Einheitenmodellen aber noch Luft nach oben. Spielerisch präsentierte sich Tempest Dynasty ebenfalls bereits sehr ordentlich. Zwar konnte die Detail-Steuerung der Kampfdrohnen mich noch nicht überzeugen, alles in allem war die Strategie-Steuerung mit Hotkeys, Kamera und Einheiten-Bewegung aber sehr routiniert umgesetzt.