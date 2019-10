Nach dem Krieg ist vor dem Krieg

Während Nihon Falcoms Trails-of-Cold-Steel-Reihe in Japan bereits vor einem Jahr mit The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 - The End of Saga abgeschlossen wurde, veröffentlicht NIS America hierzulande mit The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 gerade erst den dritten Teil der Rollenspielserie. Ob sich das Warten gelohnt hat, verrät der Test.