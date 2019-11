Destiny 2: Festung der Schatten

Tja... Destiny. Alle paar Monate kehre ich dorthin zurück, schaue mir an, was sich verändert hat – und bin mit jedem Mal etwas schneller wieder satt. Auf die Festung der Schatten hatte ich mich aber besonders gefreut, denn der Mond gehört nach wie vor zu den eindrucksvollsten Schauplätze in Bungies Universum. Die überarbeitete Version wollte ich mir deshalb nicht entgehen lassen. Aber im Test zeigte sich eben, dass es nur genau das ist: eine überarbeitete Version. Mehr nicht?

Die neuen Gegner sind leider nur stärkere Varianten altbekannter Kreaturen.

Man kann natürlich festhalten, dass sich mit dem Erscheinen der aktuellen Erweiterung nicht gerade wenig verändert hat. Immerhin ist Destiny 2 seitdem kostenlos spielbar – in der Basisversion jedenfalls, also ohne Festung der Schatten (engl.: Shadowkeep) und dem davor erschienenen Forsaken , weshalb reinen Free-to-play-Spielern wesentliche Inhalte der zwei Erweiterungen nicht zur Verfügung stehen. Was aber nicht bedeutet, dass sie leer ausgehen! Denn schon mit der schlanken Grundfassung kann man sich Dutzende Stunden lang die Zeit vertreiben. Es sind ja nicht nur verschiedene Kampagnen spielbar, sondern auch der PvP-Modus Schmelztiegel, Strikes, die im ersten Jahr veröffentlichten Raids sowie etliche Aktivitäten auf Erde, Mars, Io und an allen anderen Schauplätzen. Wer schon immer mal einen Blick auf Destiny werfen wollte: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, das zu tun.Zumal Bungie mit Cross Save auch das Fortführen eines Spielstands über alle Plattformen hinweg eingeführt hat. Wenn mir danach ist, wechsele ich damit von PlayStation 4 auf PC, um die schärfere Darstellung bei 60 Bildern pro Sekunde zu genießen. Cross Play gibt es allerdings noch nicht, sprich alle Spieler einer Plattform bleiben nach wie vor unter sich.Und noch eine Einschränkung sorgt bei mir zumindest dafür, dass ich bisher nur wenig Zeit mit der PC-Version verbracht habe: Gekaufte Erweiterungen sind ausschließlich auf den jeweiligen Plattformen verfügbar. Bestimmte Aktivitäten kann ich somit gar nicht ausführen, manche Quests nicht fortführen, wenn ich auf Steam unterwegs bin, weshalb ich denn auch fast immer drauf verzichte. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass sich allzu viele Spieler Forsaken oder Festung der Schatten zweimal kaufen, wäre es klasse, wenn Bungie hier noch eine großzügige und damit praktikablere Lösung findet. Im aktuellen Zustand hält sich der Nutzen von Cross Save für erfahrene Hüter jedenfalls in engen Grenzen.Aber zur aktuellen Erweiterung selbst, der Festung der Schatten, für die man auf den Mond zurückkehrt, nachdem Eris Morn eine drohende Gefahr entdeckt hat. Der Trabant wird nämlich von Albträumen und Geistern heimgesucht – was nach wesentlich mehr klingt, als es tatsächlich ist. Denn in Wirklichkeit fand ich weder die hauchdünne Geschichte interessant noch die neuen Gegner spannend. Was hauptsächlich daran liegt, dass Letztere nichts weiter sind als altbekannte Wesen mit dickeren Lebensbalken. Von der müden Art und Weise, mit der die neuen Vex-Angriffe eingeführt werden, fange ich erst gar nicht an, und selbst die Kampagne ist nur eine Aneinanderreihung unspektakulärer Gefechte, bevor sie in einer Art Déjà-vu aus Destiny 1 und 2 bekannter Bosskämpfe „gipfelt“. Das empfand ich als mächtig ernüchternd. Auch die hinzugekommenen Aktivitäten... Sicher, da sind unterhaltsame Arenakämpfe oder neue Kopfgelder dabei. Frische Ideen sind aber Fehlanzeige.Meine Vermutung: Das hat ganz stark damit zu tun, dass die Umstellung auf free-to-play sowie damit verbundene spielerische Änderungen einen so großen Aufwand bedeuteten, dass es sich die Entwickler mit der inhaltlichen Erweiterung so einfach wie möglich machen mussten. Immerhin beeinflusst jedes Rüstungsteil nun nicht nur Schnelligkeit, Stärke des Schilds sowie dessen Verzögerung beim Wiederaufladen, sondern auch die Abklingzeiten der drei Spezialfähigkeiten. Das macht das Zusammenstellen einer individuellen Rüstung interessanter, verlangt allerdings auch bedeutend mehr Zeit. Man muss die passenden Teile ja erst mal finden, bevor man sie in einem relativ langwierigen Prozess bestmöglich erweitert. Auch das Verbessern der Waffen wurde um neue Modifikationen und zusätzliche Ebenen beim Beschaffen der dafür notwendigen Ressourcen in die Länge gezogen – meines Erachtens alles Maßnahmen, die spielerisch wenige Vorteile bringen, den im Free-to-play-Bereich stärker ausgeprägten Grind aber stärker als bisher in den Mittelpunkt rücken.