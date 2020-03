So beeindruckend der Skorpion-Bosskampf auf den bisherigen Anspielevents auch war, als Hamburgerin brauch ich endlich Butter bei die Fische: Wie spielt sich Final Fantasy 7 Remake nach all den Neuerungen und kann es nochmal die Faszination von 1997 auslösen? Mit vielen Fragen im Gepäck habe ich das Rollenspiel vier Stunden in Berlin angespielt.



Um optimal vorbereitet zu sein, habe ich im Vorfeld nochmal den kompletten Einstieg Um optimal vorbereitet zu sein, habe ich im Vorfeld nochmal den kompletten Einstieg des Oldies gespielt. Denn anders als damals, endet der erste Teil von Final Fantasy 7 Remake bereits nachdem die Rebellenorganisation Avalanche die Stadt Midgar verlässt.



Obwohl Geschichte, Charaktere und das Steampunk-Setting sehr detailliert übernommen wurden, gab es bereits in den ersten beiden Kapiteln zahlreiche Momente in denen ich das Gefühl hatte, ein komplett neues Spiel zu erleben. Die grafisch beeindruckende Inszenierung via Unreal Engine 4 und die umfangreiche Erweiterung der Schauplätze ließ mich zum ersten mal realisieren, wie unheimlich bescheiden es den Menschen in Midgar eigentlich geht: Während sich weinende Kinder in den Überresten des explodierten Reaktors versteckten und schreiende Passanten am Boden liegend von Sanitätern behandelt wurden, klebte Cloud bereits die nächste schwer bewaffnete Shinra-Einheit auf den Fersen. Auch die erste Begegnung mit Gegenspielern wie Sepiroth oder dem Shinra-Direktor, die im Remake visuell und spielerisch deutlich erweitert wurde, wirkte durch den neuen grafischen Standard erstmals wirklich bedrohlich auf mich.





Die Bewohner von Midgar leiden, im Remake kriegt man erstmals das gesamte Ausmaß mit.



Cloud, Tifa, Barret, Aerith 2.0 Zumindest im zweiten Kapitel ist es Square Enix gelungen, ein von Terror gebeuteltes Wohnviertel darzustellen. Ich bleibe gespannt, ob das überall der Fall sein wird. Optisch darf man von den Nebenfiguren nicht zu viel erwarten, da die Gesichter im Vergleich zu den Hauptcharakteren nur wenig detailliert sind.







Neben all dem Leid konnte ich aber vor allem Cloud, Barret, Tifa und Aerith neu kennenlernen, die mit detaillierter Mimik und einer vollständigen Sprachausgabe (Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch) endlich wirklich lebendig wirkten. Die veraltete Grafik mit vorgerenderten Figuren und Hintergründen von Final Fantasy 7 löste damals leider nur selten emotionale Regungen bei mir aus. Im Remake wurde mir jedoch erstmals klar wie zart und verletzlich Aerith eigentlich ist und wie tollkühn Barrett mit den lebensbedrohlichen Situationen umgeht. Manche dürften genervt von seiner oder Clouds raubeinigen Art sein, ich fand es jedoch vor allem aufgrund der gelungenenen deutschen und englischen Synchronisation durchweg unterhaltsam.