Gelungene Smartphone- oder Touchpad-Steuerung: Man zieht den Cursor auf die gewünschte Option und lässt anschließend los.

Schaut euch ruhig mal den Trailer an, mit dem Erica 2017 enthüllt wurde: Sicherlich gibt es da erzählerische Parallelen zum aktuellen Material, aber alleine die Protagonistin ist eine ganz andere. Interessant, dass das fertige Spiel jetzt ohne weiteren Kommentar mit neuen Schauspielern und auch ohne die damals gezeigten Szenen veröffentlicht wurde. In den letzten zwei Jahren hat sich offenbar einiges getan Was das ist, könnte ich nur mutmaßen. Nach eigenen Angaben wollte Entwickler Flavourworks Film und Spiel jedenfalls auf ganz neue Art miteinander verbinden und hat u.a. eine Technik erschaffen, die nahtlose Übergänge sowie ein Eingreifen direkt in die Szene ermöglichen soll. Man entscheidet daher nicht nur, wie Erica einem Gegenüber antworten soll, während die Kamera auf den Akteuren fixiert ist, sondern blättert auch in ihrem Malbuch oder wischt Staub von einer alten Schrifttafel.Dafür benutzt man entweder das Touchpad des PS4-Controllers oder ein Smartphone, auf dem die zum Spiel gehörende App installiert ist. Ich empfehle euch Letzteres, weil das Touchpad die Bewegungen der Finger aufgrund seiner geringen Größe wie eine sehr nervös eingestellte Maus auf den Bildschirm überträgt.Doch wen verfolgt Erica da eigentlich? Immerhin fand sie ihren Vater zwar einst tot auf, konnte den Mörder jedoch nicht erkennen, obwohl er direkt vor ihr stand. Der Fall scheint also verjährt – wäre da nicht ein Paket mit der Hand eines Toten und dem Symbol, das der damalige Mörder in die Brust ihres Vaters geritzt hatte. Die Sendung kam von einem Ort, den Erica und ihr Vater einst besucht hatten…Die Geschichte ist interessant, vielschichtig und gibt in einem einzelnen Durchlauf längst nicht alle Geheimnisse preis. Um jedes Detail über die Geschehnisse zu erfahren, muss man sie daher mehrmals spielen, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Tatsächlich hat sie dadurch aber eine große Schwäche: Sie fühlt sich unvollständig an. Denn das Ende kommt seltsam abrupt. Nicht einmal den durch die getroffenen Entscheidungen gewählten Handlungsbogen schließt es als Ganzes ab und bei mir blieb deshalb der Eindruck eines Stichpunktzettels hängen, den ich nicht einmal zur Hälfte abgearbeitet hatte. Das Gefühl offener Fragen in einem für sich vollständigen Thriller wollte sich nicht einstellen.