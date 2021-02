Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Cahal kann sich in drei Formen (Homid = Mensch, Lupus = Wolf, Crinos = Werwolf) verwandeln.

Als Wolf kann man auch durch Lüftungsschächte schleichen...

Das Gamepad ist voll belegt, spezielle Attacken laufen über L2 plus Button.

Ihr schlüpft in die Rolle von Cahal, der zwar alles in Stücke reißen und sich in drei Formen (Homid = Mensch, Lupus = Wolf, Crinos = Werwolf) verwandeln kann, aber trotzdem so einige Probleme hat. Zum einen hat er seine Wut nicht im Griff und wird im Einstieg von seinem Clan verbannt. Das führt wiederum dazu, dass er seine Tochter ein paar Jahre nicht sieht, worunter das Verhältnis leidet. Und als er gerade dabei ist, wieder Anschluss in der Heimat (Caern) zu finden, gerät seine Werwolf-Familie in Konflikt mit dem Großkonzern Endron, der überaus zerstörerische Pläne verfolgt.Immerhin bemüht sich Cyanide, das Prinzip der Dreifaltigkeit sowie die Naturgeister aus der Pen&Paper-Vorlage zu verdeutlichen: Die Werwölfe sind hier also mehr als Horrormonster mit Reißzähnen, denn sie verteidigen als Kinder Gaias (Garou) die Erde vor skrupelloser Ausbeutung und pflegen Kontakt zur spirituellen Welt. Doch das Gleichgewicht zwischen Weberin, Wyldnis und Wyrm ist in Gefahr, weil Letzterer dem Wahnsinn verfiel. Er kann sogar Werwölfe korrumpieren, wie Cahals wütende Blutgier andeutete. Aber er will vor allem eines: Alles Leben vernichten. Dafür nutzt er auch die Macht der Großkonzerne...Das klingt trotz der schnell durchschauten Rollen zunächts ganz gut, aber leider kann die Story keine Sogwirkung entfalten. Denn obwohl man einige Charaktere kennenlernt, Notizen findet und Gespräche mit Antwortauswahl führt, sorgen die hölzerne Mimik und Gestik sowie die teils plumpen Dialoge früh für Ernüchterung - das ist in der Präsentation kein Trash, aber man erreicht auch nur in den besten Momenten so etwas wie B-Niveau. Selbst wenn Cahal mit seiner Tochter spricht, wirkt das so künstlich, dass man im Zeitalter eines The Last of Us Part 2 oder, um viel weiter zurück zu gehen eines BioShock Infinite , kaum eine Identifikation aufbauen kann. Immerhin: Man kann tatsächlich auch Wut in Dialogen aufbauen, so dass zumindest mal etwas Rollenspiel und Konsequenz aufblitzt.Auch die von der Unreal-Engine inszenierte Kulisse kann die Stimmung nicht verstärken: Es gibt zwar einige hübsche Spiegelungen, aber die Landschaft ist zu grob geschnitzt, die Gebäude sind recht steril und die Figuren wirken meist wie Statisten, die man per Copy & Paste designt und platziert hat. Cahal selbst sieht als Held ordentlich aus, auch aus der nahen Perspektive, aber alles um ihn herum, darunter auch wichtige Charaktere, haben kaum eine Präsenz. Als die erste relevante Antagonistin im Exoskelett auftaucht, wird es schon fast peinlich, was die Qualität der Inszenierung sowohl technisch als auch dramaturgisch betrifft. Immerhin können sich die Kämpfe selbst auf einem solideren Niveau sehen lassen.