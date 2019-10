Internationale Spieltage SPIEL: Tipps von der SPIEL 19 - Special

Betrayal at House on the Hill.

Carnival of Monsters.

(Asmodee, 3 - 6 Spieler, 40 Euro)Endlich gibt es eine deutsche Version dieses Horror-Klassikers von 2004! Dieses kooperative Abenteuer hat nicht ohne Grund international höchstes Lob eingeheimst. Man wählt einen Charakter und stellt sich gemeinsam über 50 Geschichten und Missionen, wobei es einige coole Überraschungen und dynamische Veränderungen gibt - spätestens wenn einer der Gruppe während eines Spuks zum Verräter wird, steigt die Spannung. Wer für die Winterabende etwas stimmungsvolles zum Gruseln, Erkunden und Rätseln sucht, sollte den Trip ins düstere Herrenhaus wagen.(Amigo, 2 - 5 Spieler, 30 Euro)Ein Spiel von Richard Garfield sorgt immer für Interesse. Der Erfinder von Magic: The Gathering lockt mit seinem aktuellen Kartenspiel in die Monstrologische Gesellschaft. Man sammelt Länder, um mit ihnen wiederum die coolsten Monster einzufangen - die übrigens klasse illustriert wurden. Das klingt zunächst nach Pokémon im Fantasystil, aber nicht nur über geheime Aufträge und Mitarbeiter entsteht ein ganz anderes Konzept. Ob das langfristig unterhalten kann, bleibt abzuwarten. Aber als kurzweiliges Familienspiel könnte Carnival geeignet sein.

Cities: Skylines – Das Brettspiel (Kosmos, 1 - 4 Spieler, 30 Euro)





Städtebau auf Grundlage des Videospiels Cities: Skylines ? Noch befindet sich die Besprechung dieses Aufbauspiels von Rustan Hakonsson bei uns in der Pipeline, aber was jetzt schon neugierig macht: Man baut kooperativ an einer Stadt. Man muss die begrenzten Finanzen also gemeinsam einsetzen, um für höchst mögliche Zufriedenheit zu sorgen, während der Müll wächst und der Raum immer enger wird. Inwiefern man eine simulative Tiefe à la Paradox erreicht, bleibt abzuwarten. Wer es lockerer, exotischer oder kompetitiver beim City Building mag, sollte sich Suburbia oder Machi Koro ansehen.(Feuerland, 1 - 4 Spieler, 170 Euro)Lange Zeit ausverkauft, ab Herbst wieder in der zweiten Auflage auf Deutsch erhältlich: Gloomhaven . Dieses Rollenspiel avancierte nach seinem Kickstarter-Erfolg von 2017 zum großen Geheimtipp für Freunde epischer Fantasy-Kampagnen. Feuerland hat sich der deutschen Übersetzung angenommen, so dass man sich auch hierzulande ohne Englischkenntnisse der riesigen Box widmen kann. Wir haben das Rollenspiel mit seinem ungewöhnlichen Kartenkampf-System bereits länger auf dem Zettel für einen ausführlichen Test. Eine digitale Umsetzung befindet sich übrigens schon im Early Access.

Spirit Island.

Der Kartograph.