...Tisch. Wir schreiben das Jahr 2019. Dies sind die Abenteuer der Spielgruppe Twilight Imperium, die mit einer ein Mann und drei Frauen starken Besatzung seit fünf Stunden unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen. Deshalb sitzen sie alle vor einem kunterbunten Hexfelduniversum mit zig Planeten, Karten, Markern und Raumschiffen. Zu Beginn war die Freude groß angesichts der Fülle an Möglichkeiten, aber je mehr sich alle dem Zentrum näherten, desto konfliktreicher wurde es - nicht nur weil die Katzen zwischendurch immer neugieriger wurden. Ein Sprung auf den übervollen Tisch würde wie eine Vier-Pfoten-Smartbomb alles vernichten!Dieser tierischen Gefahr konnten alle gemeinsam trotzen. Aber mittlerweile haben sie sich heillos im Galaktischen Rat zerstritten und reden kaum noch ein Wort miteinander. Es gab ein Unentschieden bei der letzten Stimmabgabe und deshalb hat der Sprecher entschieden. Der liegt auch noch vorne bei den Siegpunkten. Alle gegen einen?Obwohl "heillos" nicht ganz stimmt, denn die verabschiedeten Gesetze haben ja Vorteile für zwei und es gibt außenpolitische Absprachen, die sich durchaus zu Allianzen entwickeln können. Im Laufe der ersten Stunden gab es einige kleinere Gefechte, aber noch keinen langen Krieg. Wer spinnt da welche Intrige?



Zwischen Gesetzen und Intrigen





Drei bis sechs Spieler wählen eine von 17 Fraktionen und kämpfen um zehn Siegpunkte.

Christian T. Petersen konzipierte 4X-Strategie wurde zu einer Science-Fiction-Welt mit Historie ausgearbeitet, in die man durchaus abtauchen kann - nicht umsonst gab es 1999 einen Ableger als Pen&Paper-Rollenspiel

Aber welches Volk soll man wählen?

Dabei wird nach der Debatte über Gesetze natürlich ohne Worte gesprochen: Die Blicke wandern auf die Positionen der eigenen Flotte, Routen sowie Stärken werden gecheckt und die geheimen Aktionskarten auf der Hand inspiziert. Wenn nach der Agendaphase diese Stille einkehrt, ist das meist ein untrügliches Zeichen für die Ruhe vor dem Sturm. Schon in den nächsten Zügen wird sich zeigen, ob und wo es eskaliert, wer jemanden verrät. Denn im Gegensatz zu Raumschiff Enterprise gehört man nicht einer Crew an, sondern schlüpft in die Rolle einer von 17 (!) Fraktionen mit eigenen Stärken, die als erste zehn Siegpunkte gewinnen muss, um den galaktischen Thron zu besteigen.Schon vor dem ersten Zug beginnt der Spaß, denn das futuristische Artdesign kann mit coolen Kreaturen und stimmungsvollen Illustrationen überzeugen. Hinzu kommt eine Ausstattung, die selbst innerhalb der üppigen Brettspiele herausragt: Es gibt über 350 Plastikfiguren, daszu 700 Marker, 450 Karten, 50 Spielsteine und drei farbige Nachschlagewerke mit Spielregel, Referenzhandbuch samt Index sowie der Galaktischen Chronik. Diese 1997 von