The Last of Us (TV-Serie): Die Krone der Videospiel-Adaptionen? - Special

Selten wurden wir Spieler bei filmischen Umsetzungen großer Spielemarken so richtig verwöhnt. Schlimmer noch: Die Liste der Enttäuschungen ist lang, und reicht von Beinahe-Themaverfehlungen wie Resident Evil bis zu Totalkatastrophen wie der Uwe-Boll-Verfilmung von Far Cry. Viele Film-Fans konnte sich lange lediglich darauf verständigen, dass der erste Silent Hill-Film von Christophe Gans gelungen ist. In den letzten Jahren wurde es besser: Auf der Kinoleinwand sorgten Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu und die Sonic-Filme für volle Kassen und frohe Gesichter, im Serien-Bereich fanden Henry Cavills Witcher und die Halo-Serie viele Freunde. Heute Nacht ist endlich die Serien-Umsetzung von The Last of Us gestartet, sie kommt vom Game of Thrones-Macher HBO. Wir haben schon die komplette erste Staffel gesehen und verraten euch in unserer möglichst spoilerfreien Rezension, wie gut sie geworden ist.

Der Reiz des Spiels

Joel gehört zu den Überlebenden der Zivilisation, die seit 20 Jahren langsam ihrem Ende entgegenstrebt. Er wird gespielt von Pedro Pascal. (Quelle: HBO)

Deckung suchen und schießen oder sich anschleichen und Gegner lautlos zu beseitigen, das haben vorher bereits andere Games ähnlich gut umgesetzt. Was Druckmann und seinem Studio Naughty Dog mit The Last of Us aber gelungen ist, war die brillante Art, wie die Geschichte des Spiels erzählt wird. Denn sie ist voller intimer, emotionaler Momente, wenn sich der noch immer seelisch verletzte Joel und die zutiefst misstrauische, verängstigte Ellie einander annähern und schließlich zu einer neuen Familie zusammenwachsen. Und sie erzählt von Ereignissen von weltweiter Tragweite, wenn sich – Obacht, zehn Jahre alter Spiele-Spoiler – Joel schließlich für das Leben von Ellie und gegen die Rettung der Menschheit entscheidet. Dieses moralische Dilemma, in das Druckmann Gamer auch deshalb stürzt, weil er ihnen keine Wahl lässt, sondern Joel Verhalten vorgibt, dürfte den meisten Fans des Spiels noch gut in Erinnerung sein – und die wenigsten kalt gelassen haben.



Zusätzlich zu der grandios erzählten Geschichte kommt die phänomenale Arbeit von Naughty Dog, eine glaubwürdige Post-Apokalypse zu entwerfen und die Spieler wirklich in eine Welt zu entführen, in der die sterbende Zivilisation ihr Terrain wieder an die seit Jahrmillionen existierende Natur verliert – in manchmal wunderschönen (Giraffen!) und manchmal grausamen Bildern. Eine Umsetzung des Spiels als Serie musste also diese beiden Hürden nehmen, um den Geist der Vorlage auf den Bildschirm zu transportieren. Und HBO hat viele richtige Entscheidungen getroffen, um das zu gewährleisten...



Der Beste für den Job

Fireflies-Chefin Marlene gibt Joel und Tess eine Auftrag: Sie sollen die junge Ellie bis zum Rathaus bringen, wo ein weiteres Team sie erwartet. Ellie wird gespielt von Bella Ramsey. (Quelle: HBO)



Beginnen wir mit dem Schauspieler-Duo, das die Zuschauer durch die Serie tragen soll: Pedro Pascal hat bereits mehrfach bewiesen, dass er seinen Job beherrscht. Und auch, wenn sich viele Fans seinen "Game of Thrones"-Kollegen Nikolaj Coster-Waldau als Joel gewünscht hatten – Pascal liefert eine großartige Performance ab, in der er oft komplett ohne Text seine Gefühle transportiert und das Publikum in manchen Szenen zu Tränen rühren dürfte. Während Pascal im Vorfeld von vielen schnell akzeptiert wurde, schlug Bella Ramsey, die für ihre Rolle in Game of Thrones noch frenetisch gefeiert wurde, eine Welle von Hass entgegen. Sie sei nicht hübsch genug, um Ellie zu spielen, war die einhellige Meinung der Hater. In der fertigen Serie beweist die mittlerweile 19-jährige, wie sehr ihre Kritiker irrten. Denn auch wenn sie optisch nur wenig Ähnlichkeit mit der Game-Ellie aufweist, so trifft sie doch den Kern ihres Charakters genau. Ihre tiefen Wunden auf der Seele, die sie mit Humor und Galligkeit zu tarnen versucht, ihre emotionale Klugheit, die sie auf der Reise zu ihrem Ziel immer wieder in tiefes Leid stürzt, all das spielt Ramsey beeindruckend gut. Dass ihr Gesicht nicht so aussieht wie das von Ellie, sollte deshalb keine Rolle spielen.



Nur fast perfekte Endzeit

Eigentlich ist der gigantische Erfolg der The Last Of Us-Reihe eine kleine Sensation. Denn bei Licht betrachtet erzählt vor allem das erste Spiel keine neue Story: Ein Erwachsener, der ein besonderes Kind beschützt, das hat es sowohl als B-Movie wie auch als anspruchsvollen Film ("Children of Men") schon häufiger gegeben. Und auch das Sujet "Zombieapokalypse" ist gerade in Videospielen bis zur Schmerzgrenze ausgereizt worden, auch wenn man Autor Neil Druckmann den Twist mit der Pilzinfektion als Pluspunkt anrechnen muss. Zwar erschien mit "The Girl with all the Gifts" im Jahr 2014 ein Roman mit ähnlicher Grundidee, aber beide Geschichten entwickeln sich schnell auseinander und dürften angesichts des kurzen Zeitraums, in dem Spiel und Roman auf den Markt kamen, wohl kaum voneinander abgeschrieben sein.Auch das spielerische Konzept von TLOU – so gut es gemacht war – erfand das Rad nicht neu: