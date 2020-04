Drei Versionen von The Division 2 sind auf Googles Streamingdienst Stadia erhältlich: Entweder erhält man nur das Hauptspiel oder auch die Erweiterung sowie mit der größten Ausgabe außerdem den Season Pass des ersten Jahres sowie verschiedene (nur für Einsteiger hilfreiche Ausrüstungsgegenstände).



Für unseren Test stand uns das komplette Paket zur Verfügung.

Obwohl Stadia-Agenten dasselbe erleben wie PC- und Konsolenspieler, leidet die Action unter der deutlich spürbaren Eingabeverzögerung.

Die Kulisse hat nichts von ihrer Faszination verloren, das Bild ist allerdings realtiv unscharf.

Und nach der Einführung dann gleich das Wichtigste: Ja, die Eingabeverzögerung ist furchtbar! Für mich steht zumindest eindeutig fest, dass ich einen Shooter so nicht spielen will. „Will“, wohl gemerkt, denn unspielbar ist die Umsetzung selbstverständlich nicht. Tatsächlich wollte ich mich ganz bewusst nicht von meinen Vorurteilen leiten lassen und habe Division 2 extra mehrere Stunden lang auf Stadia gespielt, obwohl ich mit dem eigentlichen Spiel längst ausführlich vertraut bin.Grundsätzlich funktioniert die Action ja. Ich finde es jedenfalls nach wie vor bemerkenswert, wie schnell lokale Eingaben heutzutage auf einem Server landen, dort verarbeitet werden und das Ergebnis auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Und natürlich kommen faktisch auch lokale Spiele nicht ohne minimale Eingabeverzögerung aus – nur ist sie im Stream eben trotz der technischen Errungenschaft dermaßen hoch, dass man sie überdeutlich spürt.Wenn das Drehen der Kamera nicht sofort geschieht und das Fadenkreuz nach einer kleinen Korrektur nicht umgehend auf den Kopf des Gegners zielt, dann fehlt einfach ein wichtiger Teil der Kontrolle. Das ist, als würde man mit einer Gabelspitze versuchen Erbsen aufzuspießen: Es geht schon irgendwie. Man hat aber immer auch das Gefühl das entscheidende Bisschen Genauigkeit nicht selbst in der Hand zu haben. Nach einer gewissen Zeit stellt man sich irgendwie darauf ein und meistert auch knifflige Herausforderungen. Wirklich richtig fühlt es sich aber nie an.Zu allem Überfluss löst die ständige Verzögerung bei mir sogar Symptome einer leichten Reisekrankheit, sprich Motion Sickness aus – beim Benutzen von Maus und Tastatur noch mehr als beim Spielen mit Gamepad. Vielleicht liegt es daran, dass das Umsehen per Analogstick grundsätzlich etwas träger ist als das schnelle Ziehen der Maus, auf jeden Fall ist die Verzögerung mit der klassischen PC-Steuerung noch irritierender.„Witzig“ auch, dass die rechte Maustaste nicht richtig funktioniert, falls man im Browser Mausgesten verwendet, was für mich ein absolutes Muss ist. Dann versucht der Browser nämlich die entsprechende Geste auszulösen, weshalb man sich beim Zielen z.B. nicht umsehen kann und im „besten“ Fall gar das Spielfenster geschlossen wird. Mag sein, dass das ein generelles Problem von Stadia ist, dennoch hätte man dafür eine Lösung finden müssen! Das Zielen über die rechte Maustaste gehört schließlich zum Standard praktisch jedes aktuellen Shooters.Schade übrigens, dass man die Bewegungsunschärfe nicht regeln darf, wobei das auch auf PC nur über den Umweg eines Dateieintrags möglich ist. Im Gegenzug läuft die Umsetzung dafür mit 60 Bildern pro Sekunde und zumindest lässt sich die Steuerung mit Maus und Tastatur frei einstellen. Auffallend ist jedoch, dass das Stadia-Bild eine ganze Ecke unschärfer daher kommt als die PC-Version in gleicher Auflösung. Das trübt den guten Eindruck etwas, zumal es hier „nur“ um 1080p geht.Weil das Spiel an die Ubisoft-Server gebunden ist, verwenden PC-Besitzer dafür ihre bereits vorhandenen Charaktere weiter bzw. wechseln munter zwischen ihrem Rechner und Stadia, sodass sie z.B. auch auf Reisen mal dem virtuellen New York oder DC einen Besuch abstatten. Dank Crossplay spielen Besitzer beider Versionen dabei stets zusammen und kommunizieren auch über dieselben Kanäle.Zu guter Letzt bietet Stadia sogar das exklusive Stream Connect, mit dem Stadia-Agenten ihr Bild online zur Verfügung stellen und umgekehrt das Geschehen aus dem Blick ihrer Teammitglieder in kleinen Fenstern am Bildrand verfolgen. Mehr als ein verspieltes Gimmick ist das zwar nicht, man erhält aber einen durchaus interessanten Ausblick darauf, was dank Streaming möglich ist.