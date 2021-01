Nintendo Switch: Welche Spiele erscheinen 2021? - Special

Mit Bravely Default 2 wird die einstige 3DS-Rollenspiel-Saga auf Switch fortgesetzt.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town von Marvelous. Das Farm-Abenteuer setzt auf bewährte Grundpfeiler wie Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während spielerisch mehr Freiheiten als je zuvor geboten werden sollen.



In Monster Hunter Rise wird man die wolfsähnlichen Begleiter auch als Reittiere nutzen können. Monster Hunter Rise von der Leine lassen. Das Action-Adventure in einer dem alten Japan nachempfundenen Welt verspricht Gebietswechsel ohne Ladezeiten sowie hohe Bewegungsfreiheit, da man per Seilkäfer eine Art Enterhaken einsetzen kann, um sich wie



Im Sommer soll außerdem Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheinen, das laut Capcom sowohl Rollenspiel- als auch Monster-Hunter-Fans eine neue Erfahrung mit einer bewegenden Geschichte im Anime-Stil, charmanten Charakteren, herausfordernden Aufgaben und wie im Am 23. März geht es landwirtschaftlich weiter und zwar mit dem zuerst auf Switch erscheinendenvon Marvelous. Das Farm-Abenteuer setzt auf bewährte Grundpfeiler wie Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während spielerisch mehr Freiheiten als je zuvor geboten werden sollen.Nur drei Tage später wird Capcomvon der Leine lassen. Das Action-Adventure in einer dem alten Japan nachempfundenen Welt verspricht Gebietswechsel ohne Ladezeiten sowie hohe Bewegungsfreiheit, da man per Seilkäfer eine Art Enterhaken einsetzen kann, um sich wie Spiderman durch die Lüfte zu katapultieren. Außerdem kann man auf neuen wolfsartigen Jagdpartnern durch die Gegend reiten und mit bis zu drei Freunden gemeinsam auf die Jagd gehen.Im Sommer soll außerdemerscheinen, das laut Capcom sowohl Rollenspiel- als auch Monster-Hunter-Fans eine neue Erfahrung mit einer bewegenden Geschichte im Anime-Stil, charmanten Charakteren, herausfordernden Aufgaben und wie im 3DS-Vorgänger freundlichen Begegnungen mit bekannten Monstern der Serie bieten soll.

Bereits am 12. Februar wird Nintendo miteine aufpolierte Neuauflage des Wii-U-Plattformers Super Mario 3D World für Switch veröffentlichen. Gegenüber dem Original gibt es einige Verbesserungen wie schneller rennende und dank Superglocke höher kletternde Charaktere. Zudem wird Bewegungssteuerung unterstützt und man kann sich mit bis zu drei Freunden lokal oder online zusammen ins Abenteuer stürzen. Obendrein gibt’s mit Katzen-Mario und Katzen-Peach zwei neue amiibo.Zwei Wochen später wird Capcom das bisher nur für Switch angekündigteveröffentlichen. In der Wiederbelebung des seit 1985 bestehenden Arcade-Klassikers schlüpft man einmal mehr in die Rolle des tapferen Ritters Arthur, der durch gespenstische Welten des Dämonenreichs rennen, springen und kämpfen muss. Dabei stehen ihm bewährte Waffen wie Lanze und Dolch, aber auch ganz neue Werkzeuge, wie Hammer und Stachelkugel zur Verfügung.Einen Tag später, am 26. Februar, schicken Square Enix und Nintendoins Rennen um die Gunst der Rollenspielfans. Im Nachfolger zu den beiden Bravely-Default -Abenteuern auf 3DS begleitet man die Helden des Lichts auf ihrer Reise durch die fünf Königreiche von Excillant, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Eine kostenlose Demo ist bereits seit Längerem erhältlich und lieferte den Entwicklern u. a. Feedback für weitere Verbesserungen am Spiel.Anfang März erscheint neben einem für Switch exklusiven Director's Cut von Jo-Meis märchenhaftem Bootsabenteueraußerdem Natsumes Bauernhofabenteuer, das zumindest in Europa vorerst exklusiv auf Nintendos Konsole zu haben sein wird. One World soll der bislang größte Serienteil sein und zudem auf eine neue Grafik-Engine setzen.