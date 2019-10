Parallel zum fünften Teil hat Capcom jetzt auch noch Resident Evil 6 auf der Switch veröffentlicht. Dabei spielt es eigentlich gar keine große Rolle, ob die Umsetzung geglückt ist, denn im Kern ist und bleibt dieses Machwerk trotz seines beachtlichen Umfangs der Tiefpunkt der Reihe. Wir haben trotzdem für den Test einen Blick darauf geworfen, welchen Eindruck der Action-Brei auf Nintendos Hybrid-Konsole hinterlässt...

Action, Action und noch mehr Action: Mit Survival-Horror hat Resident Evil 6 kaum noch etwas zu tun.

Auch auf Switch darf man gemeinsm am geteilten Bildschirm losziehen.

Machen wir es kurz: Eigentlich hat schon damals niemand ein Resident Evil 6 in dieser Form gebraucht. Das gilt auch für die Switch-Umsetzung, denn auf der Nintendo-Konsole entfernt sich die Reihe ebenfalls maximal vom ursprünglichen Survival-Horror und verkommt vor allem in der Chris-Kampagne zu einem seelenlosen Actionbrei, bei dem man so ziemlich alles vermisst, was den Namen Resident Evil einmal ausgemacht hat. Wer trotzdem wissen will, was beim sechsten Teil so alles versemmelt wurde, wird in unserem Test der Originalversion fündig.Angemerkt sei noch die Tatsache, dass die Switch-Umsetzung neben dem Hauptspiel noch alle DLC-Pakete (darunter z.B. alternative Outfits) und den Survival-Modus enthält, in dem bis zu sechs Spieler gegeneinander antreten können.Genau wie bei Resident Evil 5 muss man auch beim Nachfolger im Vergleich zum Remaster für PS4 und Xbox One naturgemäß ein paar technische Abstriche in Kauf nehmen: Statt mit 60 Bildern pro Sekunde peilt man hier eine Darstellung mit konstanten 30fps an, erreicht dieses Ziel allerdings nicht immer, wenn auf dem Bildschirm zu viel los ist oder die Grafikeffekte zu viel Leistung erfordern. Die meiste Zeit bleibt die Bildrate aber in einem guten Bereich. Spielt man am Fernseher, springen recht matschige Texturen, grobe Schatten und flimmernde Kanten ins Auge, die qualitativ merklich unter dem Remaster liegen. Im Handheld-Betrieb wirkt das Spielerlebnis dagegen deutlich runder als am TV: Das Bild wirkt schärfer, die Performance besser und die grafischen Beeinträchtigungen fallen weniger ins Gewicht.Musste man bei der gelungenen Switch-Umsetzung von Resident Evil 4 noch auf die Bewegungssteuerung des Wii-Vorbilds verzichten, erlaubt Capcom neben Resident Evil 5 auch im sechsen Teil die Nutzung der Motionsensoren und man kann die Joy-Cons per Bewegung zum Zielen sowie der Verwendung des Messers einsetzen. Auch das Nachladen der Waffen und Befreiungsversuche aus Haltegriffen lassen sich auf Wunsch mit körperlichem Einsatz bewerkstelligen. Leider lässt sich die Steuerungsvariante hier nur umständlich über das Hauptmenü umschalten, da die neue Option in den Ingame-Einstellungen via PDA nicht eingefügt wurde. Heißt also, man muss das Spiel erst komplett beenden, um anschließend in den Optionen zwischen der klassischen Steuerung oder Bewegungssteuerung zu wählen. Prinzipiell funktioniert die Einbindung der Motion-Sensoren recht ordentlich, trotzdem würde ich persönlich die klassische Variante vorziehen, weil sie mir präziser erscheint - vor allem mit dem Pro Controller, der ebenfalls unterstützt wird, aber leider nur enttäuschende Rumble-Effekte bietet. Durfte man bei Resident Evil 5 erst schießen, wenn man still steht, wurde diese Beschränkung beim Nachfolger aufgehoben - kein Wunder, so sehr wie man sich hier dem Shooter angebiedert hat. Darüber hinaus war Resident Evil 6 der erste Teil aus der Hauptreihe, dem Capcom eine komplett deutsche Lokalisierung inklusive Sprachausgabe spendiert hat. Über das Ergebnis lässt sich zwar streiten, aber zur Not kann man jederzeit auf das englische Original umschalten.Nach Resident Evil 5 hielt Capcom an der kooperativen Ausrichtung der Kampagne fest. Zwar konnte man sich weiterhin alleine durchkämpfen, hatte aber meist Begleiter dabei, deren KI in der Regel mehr für Frust als für Begeisterung sorgte. Daher ist es die bessere Wahl, sich zusammen mit einem Mitspieler auf den Actionbrei einzulassen - geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Das geht sowohl lokal am suboptimal geteilten Bildschirm als auch über Nintendo Switch Online im Vollbild - abgesehen von den Zwischensequenzen, bei denen die schwarzen Balken den Bildausschnitt immer noch künstlich verkleinern, was besonders im mobilen Betrieb sauer aufstößt. Schön dagegen, dass man auf Switch quasi noch einen LAN-Modus als zusätzliche Mehrspieler-Option dazu bekommt, denn die Konsolen in der Nähe lassen sich auf Wunsch für lokale Koop-Partien miteinander vernetzen.