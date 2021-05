Death end re;Quest

Noch bevor man etwas tun kann, kommt die Protagonistin auf grausame Weise ums Leben.

Shina Ninomiya hat einen schrecklichen Alptraum, in dem sie auf grausame Weise umkommt, während ihr verzweifelter Freund nur tatenlos zusehen kann. Doch als sie aufwacht, weiß sie nicht mehr, wer sie ist. Sie befindet sich in einer ihr fremden Hütte mit spinnenbeinartigen Gebilden an ihrer Taille. Draußen fällt es ihr dann wie Schuppen von den Augen: Sie ist eine Abenteurerin, die auf dem Weg in die sagenumwobene Himmelsstadt Odyssia war und hier nur eine Rast eingelegt hatte.Letztendlich weiß sie jedoch gar nichts, ist nur ein Charakter in einem virtuellen Online-Rollenspiel namens World's Odyssey, dessen Server eigentlich gar nicht laufen dürften, da die Entwicklung schon vor einem Jahr auf Eis gelegt wurde. Die echte Shina, die maßgeblich an der Entwicklung von Word's Odyssey beteiligt war, wird seit einem Jahr vermisst. Entsprechend verwundert zeigt sich ihr ehemaliger Kollege Arata Mizunashi, als er plötzlich Shinas Spielcharakter online sieht und per Headset sogar mit ihr Kontakt aufnehmen kann...Doch als Shina begreift, was los ist, kann sie das Spiel nicht einfach verlassen. Ihr Körper befindet sich in einer Art VR-Gefängnis, dessen Aufenthaltsort niemand kennt. Zudem ist die Option zum Ausloggen aus den Menüs verschwunden und auch sonst wirkt das Spiel in vielerlei Hinsicht verbuggt und instabil. Jedenfalls scheint es aktuell nur eine Möglichkeit zu geben, aus World's Odyssey zu entkommen: Das Spiel durch Abschluss der Haupthandlung zu beenden und so den automatischen Log-Out zu initiieren.Während Shina unter Mizunashis Leitung immer weiter im Spiel voranschreitet, stößt sie auf allerlei merkwürdige Hindernisse, trifft NPCs, die sich nicht so verhalten wie sie sollten, und entdeckt Objekte, die sie nie eingebaut hatten. Zudem droht die Suche nach Shina im Falle eines digitalen Ablebens abrupt zu enden. Dann gerät Mizunashi auch noch ins Visier der Polizei, wird von einem Doppelgänger heimgesucht und von maskierten Unbekannten verfolgt. Die Angst wächst, die Grenzen zwischen Realität und Spiel verschwimmen.