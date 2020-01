Sechs japanische 2D-Ballerspiele aus den Jahren 1995 bis 2001 tummeln sich auf einem Switch-Modul. Im Test sprechen wir über die einzelnen Titel, deren technische Umsetzung und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Psikyo Shooting Stars Alpha.

In Zero Gunner 2 hat man es mit Mechs und einer ungewöhnlichen Steuerung zu tun.

Die Shoot’em-Up-Schmiede Psikyo (gesprochen mit stummem „P“, also Saikio) stand seit ihrer Gründung im Jahr 1992 rund zehn Jahre lang für wertige Ballerspiel-Kost made in Japan. Ihre Shooter erschienen stets in der Spielhalle und wurden teilweise auf Heimkonsole portiert, z.B. die erste Playstation, Segas Saturn oder Dreamcast. Auf der PS2 existieren schon drei kleine Psikyo Shooting Collections mit jeweils zwei Titeln, ein paar davon kamen über das einstige Budget-Label 505 GameStreet sogar nach Europa. Das nur als kleiner Aufgalopp - denn nun wird es kompliziert…Von August 2017 und April 2018 erschienen etliche Psikyo-Ballerspiele, z.B. Strikers 1945 oder Dragon Blaze, im eShop der Nintendo Switch - allesamt schnörkellos, aber kompetent portiert; Kostenpunkt: je 6,99 Euro. Eine schöne Sache für Retro-Fans, die perfekte Emulationen ihrer einstigen Spielhallen-Lieblinge bekanntlich schätzen. Zwischen September 2018 bis Mai 2019 wurde der asiatische Markt dann mit drei Retro-Sammlungen (Psikyo Collection Vol. 1-3) bedacht - diese Switch-Bundles mit je vier Titeln auf Modul gab es aber nicht in Japan oder Korea, sondern in Hongkong. Doch es geht noch weiter: Im Sommer 2019 wurde dann endlich Japan bedient - die insgesamt zwölf Psikyo-Titel verteilte man auf nun zwei Retro-Sammlungen, Psikyo Shooting Library 1&2. Und diese beiden Schmuckstücke kommen unter den Namen Psikyo Shooting Stars Alpha & Bravo jetzt endlich in europäische Switch-Gefilde. Das hier getestete Alpha-Modul erscheint am heutigen 24. Januar, die Bravo -Variante folgt am 21. Februar.Sechs Ballerspiele sind in Psikyo Shooting Star Alpha enthalten: Strikers 1945, Strikers 1945 2, Strikers 1945 3, Sol Divide, Dragon Blaze und Zero Gunner 2. Von Strikers 1945 3 abgesehen, könnte man jedes auch für 6,99 Euro einzeln im eShop kaufen - käme dann also auf knapp 35 Euro. Insofern sollte die digitale, 40 Euro teure Version der Collection tatsächlich nur der erwerben, der keinesfalls auf Strikers 1945 3 verzichten möchte - das ist außerhalb der Collection nämlich bislang nur im japanischen eShop verfügbar; und dort etwas zu kaufen, ist kompliziert. Interessanter für Genre-Liebhaber und Sammler wird die Sache natürlich mit der Version auf Modul, die sich Limited Edition nennt und mit 60 Euro zu Buche schlägt; enthalten sind neben dem Spiel Gimmicks wie drei Soundtrack-CDs, ein Heftchen mit Bauplänen und Kunstdrucke.