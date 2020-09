Ein Hauch von Micro Machines

Nach PS(VR) und PC liefern die Entwickler von The Binary Mill jetzt auch auf Switch eine erweiterte Version ihres Funracers Mini Motor Racing ab, in dem neben Fahrkünsten auch mit dem Einsatz von Waffen um den Sieg gekämpft werden kann. Für den Test haben wir uns angeschaut, was in dem Micro-Machines-Verschnitt steckt…