Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn sie nicht sogar in eine Brettspielsammlung einen kleinen Storymodus einbauen würden: Auf einem Globus finden sich nach und nach immer mehr kleine Figuren ein, die mir ihre Lieblings-Spiele vorstellen wollen. Während ein Mädel aus Brasilien eher eine Reihe von Kartenspielen bevorzugt, stellt ein Junge aus Japan mir seine liebsten landestypischen Titel wie Shogi oder Hanafuda vor. Noch nie gehört? Genau das ist das Tolle daran, denn „Worldwide Games“ ist wörtlich gemeint: Nach und nach entdeckt man selbst als Kenner immer mehr Brettspiele aus der ganzen Welt, die vor dem Start kurz und verständlich erklärt werden. Für meinen Geschmack hätte man sich jedoch dringend die Auftritte der Figuren sparen sollen, die sehr peinlich eingesprochen wurden und mit Witzen wie „Mein Name ist Brett, Spielbrett“ definitiv nicht zünden.



Für jeden was dabei!

"Spieleexperten" aus der ganzen Welt stellen auf einem Globus ihre Lieblingsspiele vor.

Die Auswahl der 51 Spiele ist beeindruckend - und findet sich so in keiner einzigen physischen Brettspielsammlung: Neben Klassikern wie Dame, Mühle, Mensch ärgere dich nicht und Schach gibt es eine breite Auswahl an Kartenspielen wie Poker oder Uno, aber auch Actionspiele wie Panzerkämpfe, Air-Hockey, Fußball, eine Autorennbahn, Schiebepuzzle und sogar ein Klavier. So ist für jeden was dabei und selbst mit Freunden, die keine Brettspiele mögen, kamen einige spaßige Partien zu Stande. Anstatt Figuren übers Spielbrett zu ziehen, konnte ich hier ähnlich wie damals bei Wii Sports mit einer Runde Boxen oder einem kleinen Schieß-Parcours punkten. Alle Spiele sind sehr simpel gehalten, die Regeln schnell erklärt und die Steuerung auf wenige Knöpfe beschränkt. Daher ist die Sammlung für Nicht-Spieler, Kinder und ältere Menschen gut geeignet.Richtig cool sind die zahlreichen Möglichkeiten, wie man die Titel spielt: Man kann alleine gegen die KI antreten, online gegen Freunde oder andere Spieler, lokal an einer Switch entweder über Touch oder mit zwei Joy-Cons. Richtig genial ist die „Local Multiplayer Guest Edition“, die es bis zu drei Leuten ermöglicht auf ihrer eigenen Switch mitzuspielen, so lange eine Person das Spiel besitzt. Schnell die Demo im eShop runterladen und schon kann man kostenlos auf alle Multiplayer-Spiele zugreifen. Besitzt niemand das Spiel, können zumindest vier Titel ausprobiert werden.