Angsthase Luigi verschlägt es erstmals auf die Switch, wo er sich dieses Mal in einem Grusel-Hotel als Geisterjäger beweisen muss, um Mario, Peach & Co zu retten. Dabei verlässt er sich nicht nur auf bewährte Methoden, sondern hat auch ein paar neue Tricks in petto. Wir haben Luigi's Mansion 3 auf der E3 gespielt...

Ghostbusters Nintendo-Style



Diese herrliche Mimik oder das Zittern in der Stimme, wenn er nach seinem Bruder M-m-m-mario ruft: Ja, die Angst steht Luigi einmal mehr ins Gesicht geschrieben und man leidet fast schon ein bisschen mit dem grün gekleideten Schisser mit. Dabei muss er sich eigentlich gar nicht so doll fürchten, denn Marios Bruder hat erneut den Schreckweg-Sauger auf den Rücken geschnallt, um die aggressiven Plagegeister und lästiges Ungeziefer wie Zombie-Ratten in bester Ghostbusters-Manier aufzusaugen. Wie gewohnt muss man die gespenstischen Gegner zuvor mit der Taschenlampe blenden, bevor man ihnen mit der anschließenden Geschicklichkeitseinlage den Garaus machen kann, bei der es vor allem auf gutes Timing ankommt. Dabei steuert man den Griff des Saugers entweder mit dem Analogstick oder greift auf die präzise Bewegungssteuerung zurück, die selbstverständlich auch bei der Joycon-Variante zum Einsatz kommen dürfte. Beim Anspielen haben wir allerdings nur auf den Pro-Controller zurückgegriffen.



Für seinen dritten Auftritt als Geisterjäger nutzt Luigi eine verbesserte Version seines Schreckweg-Saugers, der sowohl im Kampf als auch den Umgebungsrätseln neue Möglichkeiten eröffnet. So verschießt er jetzt auch Pömpel, mit denen man in Kombination mit dem Saugeffekt geschützten Gegnern ihr Schild wegnehmen oder Teile von Wänden herausreißen kann. Zudem kann man mit dem Hightech-Equipment nicht nur Dinge aufsaugen, sondern in einen Gebläse-Modus umschalten, um z.B. Windräder in Gang zu setzen, die an eine

Die Geister sind los!

Aufzugssteuerung gekoppelt sind.Cool: Luigi ist nicht alleine unterwegs, sondern kann jederzeit einen schleimigen Doppelgänger aus seinem Körper schälen. Dieser „Gooligi“ hat den Vorteil, dass ihm tödliche Fallen wie spitze Stacheln auf dem Boden nichts anhaben können. Er spaziert einfach durch sie hindurch und auch Käfigtüren können ihn nicht aufhalten. So gelangt man mit Gooligi an Stellen, die man mit dem normalen Luigi niemals erreichen würde. Dadurch ergibt sich ein interessantes Zusammenspiel zwischen den beiden Figuren, also quasi ein Koop-Abenteuer für Einzelspieler, das man optional aber auch mit einem weiteren Mitspieler in Angriff nehmen darf – sei es online oder im gemütlichen Couch-Koop. Darüber hinaus ist mit ScareScraper ein kompetitiver Mehrspielermodus für bis zu acht Spieler geplant, in dem man sich diversen Herausforderungen im Grusel-Hotel stellen muss.