Inselurlaub voller Beschäftigungen

Nein, das wird keiner dieser Urlaube, bei denen man nur faul am Strand herumliegt, sich gemütlich sonnt und Cocktails schlürft. Schon kurz nach der Ankunft auf der paradiesischen Klötzchen-Insel tippel ich mit meinem putzigen Touristen los, um die Gegend zu erkunden. Schnell stoße ich auf einen kleinen Laden, in dem ich mir erste Gegenstände kaufen könnte – wenn ich das nötige Geld dazu hätte. Das findet sich zum Glück in Form von Goldmünzen, die überall in der Welt verteilt sind, aber mitunter etwas Aufwand erfordern, bevor sie im Portemonnaie landen. So musste ich z.B. erst einen Weg auf das Dach einer Hütte befinden, bevor ich mit einem gewagten Sprung die Spitze einer Palme erreichen konnte, wo die Entwickler die Geldspritze platziert hatten.

Bei meiner Erkundung stieß ich nicht nur auf einige Charaktere, die immer für einen kleinen Plausch gut waren und einige wertvolle Tipps parat hielten. Irgendwann stand ich vor einer Felsformation, deren Spitze ich liebend gerne erklommen hätte. Aber wer nicht klettern kann, kommt eben nicht dort hoch! Also ging ich zurück zum Shop und hatte endlich genug Geld in der Tasche, um mir das Buch über die Kunst des Kletterns leisten zu können. Und siehe da: Schon hatte ich die Fähigkeit gelernt und das Erklimmen der Felsformation wurde zum Klacks. Dort oben wartete das erste Rätsel in Form eines Feldes, auf dem man offensichtlich nur auf bestimmte Steine hüpfen sollte. Hatte ich dieses Muster nicht schon einmal irgendwo bei meinen Streifzügen gesehen? Richtig, auf der kleinen Nachbarinsel war eine Anordnung, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Tastenfeld aufwies und manche Blöcke farblich hervor hob. Und tatsächlich: Kaum hüpfte ich auf die entsprechenden Steine, öffnete sich ein Schacht und ebnete mir den Weg in den ersten Dungeon der Insel, inklusive der Begegnung mit einem Bossgegner.

Gewaltfreies Abenteuer

Bei Shin‘en legt man allerdings Wert darauf zu betonen, dass The Touryst ein komplett gewaltfreies Abenteuer sein wird. Entsprechend wird man zwar viel Zeug einsammeln und Fähigkeiten erlernen können, aber Waffen und Kampfkünste werden nicht darunter sein. Entsprechend reichen Analyse und Geschicklichkeit aus, um den ersten Dungeon-Wächter zu besiegen. Ein alter Tourist fungiert als Informationsquelle und Missionsgeber. Mit dem erfolgreichen Abschluss von Quests eröffnen sich weitere Möglichkeiten, darunter auch Fahrtickets zu den Nachbarinseln, wo neue Aufgaben, Geheimnisse und Herausforderungen in Form von Minispielen warten. So z.B. auch der im Trailer bereits vorgestellte Ausflug in eine Spielhalle, wo man an diversen Automaten um Platzierungen auf der Bestenliste kämpft. The Touryst wird allerdings eine reine Einzelspieler-Erfahrung werden.

