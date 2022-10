Mit Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur startet das Abenteuer am 18. November 2022 bereits in die neunte Generation. In London haben wir die Pokémon Company International besucht und mehrere Stunden die neue Paldea-Region erkunden können. Wie uns die neue Schatzsuche und der Koop-Modus gefallen haben, lest ihr in der Vorschau.

Auf dem Rücken des Pokémon-Motorrads lässt sich die offene Welt besonders gut erkunden.

Oh, wie groß ist Paldea, war mein erster Gedanke als ich die für Pokémon-Verhältnisse riesige Karte öffnete. Die von der iberischen Halbinsel inspirierte Region kann diesmal komplett frei erkundet werden und die liebevoll gestalteten Städtchen erinnern mit ihrer Architektur und den lokalen Gerichten an Spanien und Portugal. Mein Anspiel-Abenteuer startete zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel, an dem man bereits in der Akademie in Mesalona City eingeschrieben ist und mit der Schatzsuche beauftragt wird.Da das Leben als Pokémontrainer bereits anstrengend genug ist, muss man diese große Aufgabe nicht per Pedes auf sich nehmen: Via Knopfdruck erschien plötzlich Koraidon (Pokémon Karmesin) oder Miraidon (Pokémon Purpur) in Motorrad-Form, mit dem man durch die Spielwelt sausen, über Berge klettern und fliegen kann.Im Jahr 2022 mag es etwas traurig klingen, aber für Pokémon Fans ist der Schritt in die offene Welt ein Großer. So boten die letzten Spiele Pokémon Legenden Arceus und Pokémon Schwert & Schild lediglich freie Areale, die Generationen davor waren komplett linear. Doch wie schon bei der Naturzone, macht sich auch bei der Spielwelt von Karmesin & Purpur die durchschnittliche Technik immer wieder bemerkbar. Vor allem in aufwändig gestalteten Gebieten sinkt die Framerate häufig in den Keller und die Motorrad-Steuerung wird hakelig. Pokémon und Bewohner sind durch die niedrige Sichtweite erst erkennbar, wenn man kurz davorsteht. Dadurch geht die so toll aufgebaute Atmosphäre leider immer wieder flöten.Wie in den beiden Vorgängern wirken Wasser, Wälder und co. erneut texturarm und blass. Wer auf die lang ersehnte technische Verbesserung gehofft hat, wird wohl auch dieses Mal enttäuscht. Beim Test des finalen Spiels wird sich zeigen, ob es sich hierbei nur um Probleme der angespielten Entwicklerversion handelt.