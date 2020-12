Xbox Series X: Welche Spiele erscheinen 2021? - Special

Da Halo Infinite grafisch nicht überzeugt hat, kommt der Master Chief jetzt erst 2021.

Mit The Gunk laden die SteamWorld-Macher zur Erkundung eines exotischen Planeten ein.

von Bloober Team hätte eigentlich schon zum Start der Xbox Series X|S fertig sein sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf den 28. Januar 2021 verschoben. Das Horrorabenteuer der Entwickler von Blair Witch Observer und Layers of Fear setzt auf "Dual-Reality-Gameplay" - das heißt, die Spieler können jederzeit zwischen zwei Realitäten wechseln, die gleichzeitig ohne Ladezeiten gerendert werden. Neben der physischen Welt wird man auch die Geisterwelt im Körper des Mediums Marianne erkunden, die von Visionen heimgesucht wird.Deutlich weiter nach hinten verschoben wurdevon 343 Industries, das nach einem Aufschrei über die wenig beeindruckende Grafikqualität auf Microsofts Showcase-Event im Juli nun fast ein Jahr später als ursprünglich geplant erscheinen soll und zwar im nächsten Herbst. Außerdem gab es einige personelle Veränderungen im Entwickler-Team. Trotzdem soll die Welt von Halo Infinite mehr als doppelt so groß sein als die der beiden letzten Halo-Teile zusammen und es so zum bisher aufwendigsten Titel der Saga machen. Der Mehrspielermodus soll sogar kostenlos spielbar sein.Ebenfalls erst in der zweiten Jahreshälfte sollvon TwistedRed das Feuer eröffnen. Der teambasierte Online-Shooter soll auf Free-to-play-Basis erscheinen und auf einen unberührten Planeten mit exotischen Kulissen entführen. Der Titel will mit einem flexiblen Spielstil, Mechs, einzigartigen Gadgets und Fähigkeiten, Boss-Kämpfen sowie einem Battle Royale-Modus punkten.von Smilegate Entertainment und Remedy Entertainment hätte ursprünglich auch schon in diesem Jahr erscheinen sollen. Doch Corona sorgte auch hier für eine Verschiebung. Der Taktik-Shooter basiert auf dem vor allem in Südkorea sehr beliebten PC-Shooter Crossfire , der zu einem der weltweit meistgespielten Online-Titel überhaupt zählt. CrossFireX wird neben dem Mehrspieler-Modus auch eine von Alan-Wake -Entwickler Remedy produzierte Einzelspieler-Kampagne umfassen.Der Shooter-Slasher-Snack Bright Memory war hingegen ein Starttitel der Xbox Series X|S. Allerdings wollte Solo-Entwickler Zeng „FYQD“ Xiancheng damit nur einen Vorgeschmack aufgeben, das 2021 fertiggestellt werden soll. Darin wird man eine florierende Zukunftsmetropole betreten und sich einem unerklärlichen Himmelsphänomen stellen, das Forscher auf der ganzen Welt vor ein Rätsel stellt.2021 soll auchvon Image & Form erscheinen. Aktuell soll das Action-Adventure der SteamWorld -Macher im September an den Start gehen. Darin soll man das Geheimnis eines vergessenen Planeten ergründen, den es zu retten gilt. Versprochen wird eine riesige exotische Welt mit furchterregenden Feinden und herausfordernden Rätseln.