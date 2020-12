Test: Medal of Honor: Above and Beyond (Shooter)

FAZIT

Aktualisierung vom 16. Dezember 2020 zur SteamVR-Fassung auf der Valve Index:

Raspawn ist bei Medal of Honor - Above and Beyond zum Teil an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert, einen Triple-A-Shooter mit unheimlich viel Abwechslung produzieren zu müssen. Mit etwas mehr Fokus hätte ein richtig guter Actiontitel daraus werden können. Das Spiel wirkt allerdings vielerorts unfertig. Vielleicht fehlte dem Team einfach eine externe Stimme, die rigoros schwache Passagen streicht und dafür sorgt, dass gut funktionierende ausgebaut werden. Gerade im kniffligen Bereich des VR-Spieldesigns ist Abwechslung schließlich nicht alles, was sich vor allem in fehlerhaften Geschütz- und Action-Einlagen zeigt. Im Bereich der Vielfalt lässt Respawn tatsächlich die komplette VR-Konkurrenz hinter sich, ich hätte mir stattdessen aber mehr der coolen Duelle auf Distanz gewünscht, statt mich durch die öden Nahkämpfe mit schwacher KI zu arbeiten. Der fehlende Fokus zeigt sich auch in der halbherzigen Umsetzung der Arcade- und Online-Modi. Für ein paar lustige Runden zwischendurch ist Letzterer aber immerhin eine schöne Sache! Cross-Play wird übrigens ebenfalls unterstützt, mangels Key konnten wir die Steam-Version (offiziell für Vive, Index und Rift) aber noch nicht testen.Ironischerweise kommt die Grafik von Oculus' Prestigetitel auf dem fremden Index-Headset noch viel besser zur Geltung. Grund dafür ist das weitere Sichtfeld, mit dem vor allem die hübschen Landschaftspanoramen wie der Flugplatz noch eindrucksvoller wirken. Im Gegenzug ist mir aber ein zusätzlicher Controller-Bug begegnet, der in seltenen Fällen die virtuellen Hände und die Waffen darin verschwinden ließ. Allgemein wird die Handhabung beim Aufheben und Hantieren von Gegenständen und Waffen noch einen Deut "fummeliger", da man hier beim Halten des drucksensitiven Controllergriffs schneller mal unbeabsichtigt zupackt oder eine scharfe Granate im Wurf nicht loslässt. Dies Problem lässt sich aber natürlich mit einer Umbelegung umgehen.