FAZIT

Update zur Version für Rift (S) vom 16. April 2020 :

Seit Until Dawn: Rush of Blood hat mir kein VR-Shooter derart häufig einen Schrecken eingejagt: Die stockdustere Inszenierung von Lies Beneath mit ihrer bedrückenden Soundabmischung zwang mich immer wieder in ein Wechselbad aus Anspannung und überraschenden Gewaltausbrüchen. Außerdem ähneln die Animationen der sich malträtierenden Dämonen erstaunlich stark „echten“ Alpträumen. Kann Drifter Entertainment etwa meine Gedanken lesen? Beim Design könnte das durchaus sein, denn viel stylisher hätte ich mir solch eine Comic-Kulisse auch nicht ausdenken können. Abgesehen von technischen Kompromissen wie schlichten, repetitiven Texturen natürlich - bei der Hardware handelt sich schließlich um eine Oculus Quest. Die Action mit Flinte, Machete & Co. kann meist ebenfalls überzeugen, wirkt aber nicht immer ausgefeilt genug. Bei hektischen Verteidigungen gegen die Horden ist z.B. das Zugreifen zu ungenau und sorgte bei mir für viele unverschuldete Tode. Außerdem brauchte mein Magen häufiger mal eine Pause, woran vor allem das häufige Ruckeln in Kombination mit der geringen Sichtweite Schuld waren. Von solchen Macken abgesehen gehört Lies Beneath aber zu den besseren Actiontiteln auf der Quest. Kein Half-Life: Alyx, aber ein guter Shooter!Wow - mein zweiter Anlauf mit der Rift S lief schon zu Beginn deutlich angenehmer und flüssiger ab als auf der Oculus Quest! Ohne die nervigen kleinen Ruckler zwischendurch lässt es sich viel besser in die unheimlich dichte Atmosphäre abtauchen, so dass ich fast alles um mich herum vergass und sogar bei manchen der schon bekannten Schreckmomente wieder zusammenzuckte. Nur ab und erinnerte mich das im Drehstuhl verhedderte Kabel daran, dass die völlig gestörte, blutige Geisterwelt zur zu meiner virtuellen Realität gehört. Auch einige visuelle Feineinstellungen im Menü sorgen für ein spürbar angenehmeres, augenschonenderes Erlebnis. Im Prinzip bleiben Kulisse und Texturen für einen PC-VR-Titel natürlich weiterhin ziemlich niedrig aufgelöst. In solch einem gelungenen Comic-Design fällt das aber gar nicht so negativ auf.