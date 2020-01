Gewinnspiel: Nintendo Switch - Dragon Quest XI S - Dragon Quest Builders 2: Spiele, Hardware bei 4Players gewinnen

Nachdem du als Held von DRAGON QUEST Builders 2 nur knapp den niederträchtigen Kindern Hargons entkommen bist, triffst du auf dem Eiland des Erwachens auf den mysteriösen Jungen Malroth. Es beginnt ein großes Abenteuer, in dem ihr die Welt wiederaufbauen und dem zerstörerischen Chaos-Kult die Stirn bieten müsst.



Bei der Erforschung der verschiedenen Inseln sammelst du wertvolle Materialien und hilfst beim Wiederaufbau der Siedlungen, die den Kindern Hargons zum Opfer gefallen sind. So feilst du an deinen Baukünsten wie auch an deinen Kampffähigkeiten.



Alle Infos zu DRAGON QUEST Builders 2 findest du unter:

DRAGON QUEST Builders 2