Gewinnspiel: Ghost of Tsushima - Collector s Edition (PS4): Spiele, Hardware bei 4Players gewinnen

Wir verlosen gemeinsam mit PlayStation unter allen TeilnehmerInnen

1x Ghost of Tsushima - Collector's Edition (PS4)

+ Merch-Paket mit Poster-Set von Takashi Okazaki !





Blut im Sommergras



Im Jahr 1274 wird die Insel Tsushima von den Mongolen angegriffen. Im Auftrag von Kublai Khan sollen sie ganz Japan erobern. Als sie zu Zehntausenden am Strand landen, stellen sich ihnen 80 berittene Samurai entgegen. Genau an diesem Punkt der historischen Überlieferung beginnt Ghost of Tsushima



Alle Infos zu Ghost of Tsushima findest du unter:

www.playstation.com











Collector's Edition & fantastisches Merch-Paket





Wer sich für die Samurai interessiert, darf sich bei Ghost of Tsushima auf eine ästhetische und spielerische Eleganz freuen, die der Tradition des alten Japan würdig ist. Für das ultimative Spielerlebnis verlosen wir gemeinsam mit PlayStation ein fantastisches "Ghost of Tsushima"-Paket mit Collector's Edition und Merch.



Die Ghost of Tsushima Collector's Edition enthält:

Spiel für PS4

Sakai-Maske mit Ständer

Karte aus Stoff

Sashimono (Schlachtbanner)

Furoshiki (Einschlagtuch)

Steelbook-Hülle

48-seitiges Mini-Art-Book von Dark Horse

Einen Technikpunkt

Talisman der Gunst Hachimans

„Held von Tsushima”-Skin-Set: Goldene Maske, Rüstung, Schwert-Set, Pferd, Sattel

Kommentar des Regisseurs

Ghost of Tsushima-Design "Samurai"



Zusätzlich erhaltet ihr ein spezielles Merch-Paket mit einem ganz besonderen Poster-Set des berühmten Illustrators

Takashi Okazaki. Das Set ist nicht käuflich im Handel erhältlich!











Takashi Okazaki erzählt über seine Arbeit mit Sucker Punch und PlayStation im PlayStation-Blog



"Ich liebe es, Dinge zu erschaffen, die ich selbst gern sehen würde oder die mich begeistern.

Letztendlich liebe ich es, wenn ich höre oder sehe, dass Menschen durch meine Arbeit ihre Leidenschaft entdecken. Schon bevor mir die Chance einer Zusammenarbeit angeboten wurde, hatte Ghost of Tsushima bereits mein Herz erobert. Ich liebe Manga im „Gekiga“-Stil und Ghost of Tsushima besaß eine ähnliche Stimmung. Davon habe ich mich inspirieren lassen und mich bemüht, dieses Gefühl in meine Arbeit einzubinden. Ich hoffe, es gefällt euch!"











Insgesamt enthält das fantastische Merch-Paket von Ghost of Tsushima:

Poster-Set von Takashi Okazaki

T-Shirt (L)

Notizbuch

Lanyard

Sticker















Jetzt mitmachen und mit etwas Glück

diesen Preis gewinnen: