Einsteiger-Guide (Remake) - Guides & Spieletipps zu Demon's Souls

Ihr kennt Demon's Souls nicht von der PlayStation 3? Wir geben euch ein paar Tipps, die euch den Einstieg in das für PlayStation 5 neu aufgelegte Action-Rollenspiel erleichtern.



Spielt man im Kinomodus oder Leistung? Tja, der erste Modus sieht in 4K etwas (also nicht deutlich) hübscher aus, ist aber auf 30fps beschränkt. Wer es generell flüssiger in 60fps mag und beim verpatzten Konter-Timing nicht die Schuld beim Spiel suchen will, sollte die Leistung wählen. Beide Varianten sind aber letztlich gut spielbar.



Soll man offline oder online spielen? Das müsst ihr vor Spielstart festlegen. Tja, wer seine Ruhe haben und nicht böse überrascht werden will, weil rote Phantome eindringen, der lässt alles offline. Allerdings bekommt ihr nur online die blutroten Hinweise anderer User auf dem Boden sowie den Nervenkitzel der Duelle gegen menschliche Gegner.



Es gibt auch im Remake keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad. Allerdings kann es je nach Wahl einer der zehn Klassen zu Beginn etwas leichter für euch sein - vor allem, wenn man aus der Distanz angreifen kann.



Wir empfehlen Einsteigern daher entweder den Jäger, denn er hat schon einen guten Langbogen - das ist eine kleine Kostbarkeit für die ersten Stunden. Oder den Adligen, denn er kann den magischen, automatisch sein Ziel treffende Seelenpfeil verschießen, hat dazu Buckler und Rapier.



Ansonsten ist der Ritter eine gute Wahl, denn er eignet sich mit seinem Schild sowie der Rüstung gut dazu, um sich klassisch per Block und Hieb einen Weg zu bahnen - wegrollen ist nicht so sein Ding. Außerdem hat er schnell genug Stärke, um den Komposit-Kurzbogen einzusetzen.



Aber keine Bange: Ihr könnt nichts falsch machen! Entscheidet also auch danach, auf was ihr eher Lust habt - der Dieb ist zwar riskanter, aber z.B. cool für schnelles Ausweichen, sein Buckler ist am besten geeignet für tödliche Konterattacken und er hat auch einen Kurzbogen.



Apropos: Die Konter wirken auch bei großen Feinden! Ihr könnt selbst blaue und rote Ritter mit dem richtigen Timing per L2 auf einen Schlag töten - selbst mit einem Dolch!



Achtet bei der Wahl der Waffe auf die Schadensart: Es gibt mit Normal, Hieb, Stich und Stumpf vier Arten, die je nach Gegner oder Rüstung effizienter sind. Stiche sind in der Regel gut gegen gepanzerte Feinde, mit Hieben kann man mehrere in einer Reihe erwischen etc.



Wenn ihr im Nexus seid, sprecht mit den Leuten! Ein Merkmal von Demon's Souls ist es, dass man Charaktere auch mehrmals ansprechen muss, bevor es Hinweise oder sogar eine Dialogoption gibt. Versucht es mal beim Lageristen, dann gibt es ein Geschenk!



Schaut euch im Nexus in aller Ruhe um, denn schon hier könnt ihr einige Schätze finden: Da oben glänzt eine Seele? Ihr könnt sie erreichen, indem ihr euch vorsichtig von Sims zu Sims fallen lasst - aber nur ein Schritt zu viel...



Ihr solltet euer Spiel auf jeden Fall im Palast von Boletaria starten, der ersten von fünf Welten. Aktiviert dazu den Keilstein links unten im Nexus und ihr startet an einem Brunnen - schaut euch hinter euch um, da findet ihr etwas.



Rüstet Heilkräuter aus, damit ihr schnell wieder Lebenspunkte auffüllen könnt. Weil die Einnahme etwas Zeit braucht, müsst ihr weit genug ausweichen.



Achtet darauf, dass die besseren Heilkräuter auch mehr wiegen: Die einfachen grünen sind nicht der Rede wert, aber die anderen häufen schnell Gewicht an. Nur wenn ihr weniger als die Hälfte im Rucksack habt, könnt ihr z.B. wendig wegrollen.







