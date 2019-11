Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Shenmue 3 - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Shenmue 3 ist sicher kein besonders schweres Spiel - aber ein mitunter langsames und altmodisches. Damit ihr trotzdem komfortabel durch die ersten Stunden kommt, haben wir hier die besten Tipps für den Einstieg, fürs Geld verdienen, für Kämpfe und so weiter.

Und natürlich gibt es keine Story-Spoiler im Video-Guide.



Wer die Serie nicht kennt oder schon vergessen hat, was in Teil 1&2 geschah - der kann sich im Hauptmenü unter dem Punkt „Zusammenfassung“ einen groben Überlick über die Geschehnisse in Shenmue 1 und 2 verschaffen.



Shenmue 3 hat vier Schwierigkeitsgrade - auf „einfach“ hilft euch das Spiel mit automatischen Skills, wir empfehlen „normal“ für Durchschnittspieler - dann sind die Kämpfe im Storyverlauf trotzdem fordernd. Auf „schwierig“ oder gar „extrem“ müsst ihr euch auf die ein oder andere Kampfniederlage einstellen. Allgemein gilt aber, dass das Kämpfen tatsächlich nur einen sehr kleinen Teil des Spiels einnimmt.



Wer im Spiel Plastikfiguren sammelt, in den zahlreichen Läden shoppen will oder immer reichlich zu beißen haben möchte, der braucht Kohle. Arbeitsminigames wie Holzhacken oder auch das Fischen bringen relativ wenig Yuan in die Tasche. Wie schon in Teil 2 ist das Glücksspiel der schnellste Weg zum Geld. Gleich im erste Dorf unterhalb des Holzhack-Mingames ist ein Stand mit verschiedene Glücksspielen. Dort wechselt ihr euer Geld in Tokens, die ihr dann an den Tischen einsetzen könnte. Unsere Empfehlung: Weil Frosch- und Schildkrötenrennen unberechenbar und zeitraubend sind, nehmt den Roulette-Tisch und setzt die Maximalzahl von 1.500 Tokens. Mit ein bisschen Glück und ein paar Mal reinladen macht ihr rasch 6.000 daraus. Mit diesen Tokens geht ihr zum Panda-Markt - dort tauscht ihr sie gegen Preise ein, die ihr dann wiederum beim Händler in Bargeld ummünzt. Ja, das ist etwas umständlich, aber trotzdem der schnellste Weg zum Geld.



Ryo kann Kräuter sammeln - aber daraus keine Tränke brauen. Stattdessen kaufen einige Händler euch das Zeug ab. Versucht am besten immer 5er- oder 6er-Sets zu verticken - das bringt recht schnell 300 oder mehr Yuan. Aber Vorsicht: Die Kräuter in der Spielwelt wachsen nicht nach. Wer alles pflückt und verhökert, der verbaut sich diese Einnahmequelle schnell.







