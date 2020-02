Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Dreams

Einsteiger-Guide

Tutorials, Tutorials, Tutorials!



Dreams ist deutlich komplexer und komplizierter als LittleBigPlanet, Super Mario Maker 2 oder vergleichbare Baukästen. Ihr solltet ihr euch nicht gleich ins kalte Wasser des Editors stürzen – auch wenn es verführerisch erscheint. Arbeitet euch lieber erst einmal durch möglichst viele der interaktiven Tutorials, auch wenn es einige Stunden in Anspruch nimmt. Einen guten Einblick in die spielmechanischen und künstlerischen Möglichkeiten bekommt ihr auch mit Media Molecules großem Story-Traum "Art‘s Dream" oder empfohlenen Spieler-Kreationen.





Welche Steuerungs-Variante?



Die drei Steuerungs-Varianten besitzen alle ihre Vor- und Nachteile. Probiert also aus, welche euch am besten liegt. Die Standard-Bewegungssteuerung per DualShock-Controller ist der beste Kompromiss; mit intuitivem Platzieren und allen Sticks und Knöpfen. Wer es ganz genau will und saubere Kanten mag, könnte mit der zum Release nachgereichten Stick-Steuerung komplett ohne Bewegungssteuerung glücklich werden. Die Handhabung mit zwei Move-Controllern, die ohne Sticks auskommen, erfordert viel Einarbeitung und kann gerade bei der Bewegung im Raum Verwirrung stiften. Einige Dreams-Profis bevorzugen sie aber, da man nach etwas Gewöhnung ähnlich wie mit einer Mal-Palette sehr schnell im Raum hantieren kann.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team