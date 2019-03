Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu The Division 2 - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Tom Clancy’s The Division 2 ist vor allem für Solisten ein durchaus anspruchsvolles Spiel, enthält aber auch dank seiner vielen Inhalte schon so viele Details, dass man einige glatt übersieht. Wir haben deshalb ein paar Tipps zusammengetragen, die den Kampf um Washington vielleicht ein wenig vereinfachen.



Apropos solo: Seid ihr alleine unterwegs, solltet ihr unbedingt defensiv spielen, da viele Gegner schnell großen Schaden anrichten und euch niemand wiederbeleben kann. Rüstet am besten den Chem-Werfer aus, mit dem ihr euch nicht nur schnell, sondern auch sehr häufig heilen könnt.



Spezialmunition rüstet ihr nicht aus, sondern findet sie in stark begrenzter Stückzahl in kleinen Kisten. Nur die aktuelle Waffe erhält dabei die entflammbare oder Schock-Munition – weil die Anzahl dieser Kugeln sehr überschaubar ist, solltet ihr deshalb am besten Scharfschützengewehre, Pistolen, Schrotflinten und Gewehre damit versorgen.



Werden euch keine Shade-Tech-Kontainer in Downtown West angezeigt? Kein Wunder: Es ist das einzige Viertel, in dem ihr die Markierungen nicht in einem Safehouse aktiviert werden. Das entsprechende Terminal befindet sich deshalb in der Campus-Siedlung, und zwar in einer recht abgelegenen Ecke.



Dass Division 2 ein Deckungs-Shooter ist, wisst ihr. Nicht ganz so selbstverständlich ist aber, wie wichtig das Schießen aus der Deckung heraus ist, ohne dabei über Kimme und Korn bzw. durch ein Zielfernrohr zu schauen. Gegner in unmittelbarer Nähe kann man so nämlich sehr genau unter Beschuss nehmen und damit aufhalten, ohne zu riskieren selbst getroffen zu werden. Besonders gegen starke Gegner kann das lebensrettend sein.



Apropos Deckung: Wollt ihr euch zu einer anderen Deckung bewegen, tut das über das automatische Sprinten. Ihr steckt dabei deutlich weniger Treffer ein als beim manuellen Rennen.



Denkt dran, dass ihr Granaten und Drohnen von Gegnern abschießen könnt, während die sie gerade absetzen oder werfen! Wer andern eine Grube gräbt...







Eingesendet von 4P-Tipps-Team