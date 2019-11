Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Pokémon Schwert & Schild - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Das bekannte Prinzip von Fangen und Kämpfen hat sich natürlich auch in Pokémon Schwert & Schild nicht verändert. Im Einsteiger-Guide wollen wir euch dennoch einige praktische Tipps verraten, mit denen ihr bessere Pokémon findet und effizienter durchs Spiel kommt!



Erholung



Nutzt die neuen Camping-Zelte, um euer Team zu heilen und Erfahrungspunkte zu erhalten. Wenn ihr mit euren Pokémon spielt, stärkt das außerdem die Bindung und sie halten z.B. öfter durch.



Sammelt in abgelegenen Ecken und Winkeln die funkelnden Sternenstücke ein, um seltene Items zu erhalten. Außerdem solltet ihr immer die gelben Pokébälle einsammeln, da sich dahinter TMs (seltene Attacken) verbergen.



Naturzone



Ihr könnt nicht alle Pokémon in der Naturzone sofort fangen, mit dem ersten Arena-Orden könnt ihr z.B. nur Pokémon bis Level 25 fangen. Welche Pokémon ihr gerade fangen könnt, seht ihr auf eurer Ligakarte.



Viele starke Pokémon der Naturzone verhindern die Flucht, nutzt dafür eine Poképuppe.



Im Menü könnt ihr über "VS" jederzeit gegen andere Spieler kämpfen und an Online-Turnieren, zum Beispiel jetzt am 6. Dezember, teilnehmen.



Sprecht online mit anderen Mitspielern in der Naturzone, da sie euch Items schenken.



Zeigt einem Wanderer euren Curry-Dex, um neues Spielzeug für euer Poké-Camp zu erhalten.

Story



Für die erste Arena solltet ihr für effektive Pokémon gegen Pflanze sorgen, für die zweite gegen Wasser. Bei der dritten Arena kommt es auf die Version an, während es bei Schwert eine Kampf-Arena gibt (Effektiv: Flug, Psycho,Fee), hat Schild eine Geist-Arena (Geist, Unlicht).



Sobald ihr ein Team zusammen habt, solltet ihr alle Pokémon gleichzeitig leveln und euch nicht nur auf euren Starter verlassen. Sorgt dafür, dass ihr für jeden der 18 Typen einen Konter habt.



Um die Entwicklung bei bestimmten Pokémon auszulösen, braucht ihr besondere Items, die es nur gegen GP gibt. Die könnt ihr erst erspielen, wenn ihr das Hauptspiel beendet habt.



Wie kriegt man Lauchzelot in Pokémon Schwert? Sucht Porenta auf Route 5 und landet im Kampf dreimal einen Volltreffer. Kämpft dann gegen ein Pokémon mit ähnlichem Level und nutzt nur Attacken mit hoher Volltrefferquote (z.B. Windschnitt). Solle das nicht reichen, könnt ihr die Volltreffer-Wahrscheinlichkeit mit Items wie AP+ erhöhen.



Wie erhält man das neue Sahne-Pokémon Pokusan? Besorgt euch auf Route 4 ein Hokumil und gebt ihm eines der verschiedenen Zucker-Items. Je nachdem welche Geschmacksrichtung ihr wollt, müsst ihr den Stick in eine bestimmte Richtung drehen. Für Vanillecreme müsst ihr den Stick am Tag im Uhrzeigersinn drehen, für Zitronen-Creme für über fünf Sekunden in der Nacht.



Wie kriegt man ein Mortipot? Setzt bei Fatalitee die rissige Kanne ein. Wichtig ist, dass ihr sie ihm nicht zu tragen gebt, sondern „einsetzt“.





Eingesendet von 4P-Tipps-Team