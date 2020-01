Einsteiger-Guide: Dragon Ball Z: Kakarot - Guides & Spieletipps zu Dragon Ball Z: Kakarot

Einsteiger-Guide: Dragon Ball Z: Kakarot

- Zu Beginn solltet ihr euch ein wenig in Zufallskämpfen hochleveln und mit der Steuerung vertraut machen, bevor es in den ersten größeren Kampf gegen Radditz geht. Das Kleinvieh könnt ihr im Gegensatz zu großen Gegnern noch relativ einfach mit Energie-Projektilen auf Distanz halten. Mit dem rechten Stick wechselt ihr den Fokus zu einem anderen Widersacher. Bei einem Rudel Roboter solltet ihr euch zuerst um die kleinen Drohnen kümmern, die ihre Partner heilen. Wenn euch die ständigen Angriffe kleiner Roboter und Schergen später auf die Nerven gehen, solltet ihr einfach schnell weiterfliegen, sobald das rote Zufallskampf-Symbol am Bildrand erscheint. Hier noch ein paar allgemeine Einsteiger-Tipps für den Kampf:



- Den meisten kleineren Projektilen könnt ihr problemlos seitlich ausweichen, und zwar mit schnellem Gehämmer auf den X-Knopf auf dem DualShock-Controller bzw. dem A-Knopf auf dem Xbox-Controller. So bekommt ihr Zeit, eure Strategie zu überdenken, während ihr den Feind umkreist.



- Wechselt eure Deckung ab und zu mit diesem Dash ab, weil euer Block sonst irgendwann durchbrochen wird. Aus der Deckung heraus solltet ihr euch oft hinter den Gegner schummeln, um ihn aus dem Takt zu bringen. Das klappt aber nur mit genügend Ki.



- Vergesst nicht, in ruhigeren Momenten eure Ki-Leiste mit Dreieck bzw. Y aufzuladen! Auch andere Aktionen wie Kombo-Abschlüsse mit Dreieck oder Y füllen die Leiste.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team