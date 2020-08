Flugtipps für Einsteiger - Guides & Spieletipps zu Microsoft Flight Simulator

Flugtipps für Einsteiger

Der Microsoft Flight Simulator ist trotz seiner Vielzahl an Hilfen und Assistenzsystemen genau das was der Titel verspricht: Ein Flugsimulator. Dementsprechend könnten viele Anzeigen, Systeme und Zusammenhänge Flug-Einsteiger überfordern. Wir geben euch in diesem Guide Hilfestellung für eure ersten Solo-Flüge!



- Wählt für eure ersten Flüge ein einfaches Ausbildungsflugzeug aus. Auch wenn die großen Airliner mit schicken Modellen und großen Flughöhen locken: Die Systeme sind deutlich komplexer als bei kleinen Sportflugzeugen. Besitzern der Premium Deluxe-Edition empfehlen wir die Cessna 172 Skyhawk, Spielern der Standard-Edition, die sich auch im Gamepass findet, die Cessna 152



- Für ein schlüssiges Flugerlebnis eignet sich die Tastatur nur bedingt – ein Controller ist Pflicht, besser wird das Fluggefühl mit einem Joystick oder einem Yoke mit entsprechenden Pedalen und Schubreglern. - Setzt euch nicht unter Druck, wenn ihr zunächst etwas überfordert seit. Es ist noch niemand in einem Tag zum Piloten geworden – und zu trainieren, viele wichtige Informationen auf einen Blick erkennen und verarbeiten zu können ohne die Gesamtsituation aus dem Blick zu verlieren, ist großer Bestandteil der Ausbildung.



- Macht euch für eure ersten Flüge keine Gedanken um ein Ziel: Sucht euch einfach einen Startflughafen auf der Karte aus und legt los. Alternativ könnt ihr auch vermerkte Sehenswürdigkeiten auswählen und direkt in der Luft starten. Auch Landen ist keine Pflicht – macht euch zunächst grundlegend mit der Steuerung und eurem Flugzeug vertraut.



- Die wichtigsten Anzeigen für angehende Piloten sind der Höhenmesser, die Fluglage-Anzeige und der künstliche Horizont, der Fahrtmesser in Knoten, der Kompass und das Variometer, das die Veränderung der Flughöhe in Fuß pro Minute darstellt. Die findet ihr sowohl in jedem Cockpit als auch in der Außenansicht.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team