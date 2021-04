Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Returnal

Einsteiger-Guide



Returnal ist kein Feierabend-Shooter! Die Action ist nicht nur anspruchsvoll, sie kann nach nur einem Fehler auch umgehend vorüber sein, sodass man komplett von vorn beginnen muss. Ein wenig Frust gehört also in jedem Fall dazu. Damit euch zumindest der Einstieg aber ein wenig leichter fällt, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen ihr vielleicht nicht zu Beginn gleich den Controller ins Korn werft.



Denkt zunächst einmal daran, dass der Spielstand nur dann gespeichert wird, wenn ihr ein Leben verliert. Seid ihr mitten in einem Run, müsst ihr die Konsole deshalb in den Ruhemodus versetzen, falls ihr eine Pause einlegen und später an derselben Stelle weitermachen wollt. Plant für eine gute Sitzung also auf jeden Fall ausreichend Zeit ein, denn sie könnte zwei Stunden oder länger dauern.



So wichtig es auch ist Obolit zu sammeln: Schnappt euch die gelben Körner erst, wenn ihr ganz sicher seid, dabei keine Gesundheit zu verlieren. Immerhin müsst ihr zum Auflesen oft nah an andere Gegner heran, über einen Abgrund springen o.ä. Euer Leben ist in Returnal aber euer wichtigstes Gut, während ihr Obolit ohnehin in rauen Mengen findet – u.a. übrigens in Statuen, deren Augen gelb leuchten.



Versucht deshalb so zu spielen, dass ihr jeden Kampf theoretisch beliebig lange aushalten könntet. Setzt euren spielerischen Schwerpunkt also darauf zuerst allen ankommenden Angriffen und den trickreichen Geschossformationen auszuweichen. Das ist besonders in Bosskämpfen wichtig. Habt ihr das einmal drauf, müsst ihr in passenden Augenblicken nur noch auf den Abzug drücken.



Um die schnellen Bewegungen und das möglichst häufige Anvisieren der Gegner so gut wie möglich unter einen Hut zu bekommen, kann eine individuelle Tastenbelegung sinnvoll sein, bei der man die Finger so selten wie möglich von den Analogsticks nimmt. Schub und Sprung könnten dafür auf L3 bzw. R3 liegen, Nahkampf und Sprint auf L1 bzw. R1. Hat man sich einmal daran gewöhnt, ermöglicht das sehr schnelle und präzise Bewegungen.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team