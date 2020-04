Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Final Fantasy 7 Remake

Einsteiger-Guide

Final Fantasy 7 Remake ist kein besonders schweres Spiel, fordert mit seinen durchaus anspruchsvollen Kämpfen aber ein sinnvolles Zusammenstellen der Ausrüstung und erlaubt es leider nicht, sich in Ruhe mit dem Kampfsystem vertraut zu machen. Vielleicht helfen euch die folgenden Hinweise deshalb beim Einsteig – und bei einigen anderen Aufgaben, vor die ihr in Midgar gestellt werdet. Unseren ausführlichen Test findet ihr unter diesem Link.



Solltet ihr dennoch kein Land sehen, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad übrigens jederzeit auf Einfach und auch jederzeit wieder auf Normal stellen. Auch eine Klassik-Variante gibt es: Sowohl der aktive Charakter als auch die Mitstreiter greifen dann selbstständig an, um ihre Zeitleisten zu füllen, sodass ihr nur noch die gewünschten ATB-Aktionen auslösen müsst.



Nach dem Durchspielen erhaltet ihr außerdem Zugang zum höchsten Schwierigkeitsgrad, auf dem Gegner mehr einstecken und ihr keine Gegenstände benutzen dürft. Steckt deshalb unbedingt Heil-Materia in eure Ausrüstung. Nicht zuletzt solltet ihr eure Ausrüstung dann so einstellen, dass Magiepunkte schneller aufgefüllt werden (was nur einige der Waffen ermöglichen), denn abgesehen vom fehlenden Zugriff auf das Inventar wird das Zauber-Reservoir an den Bänken nicht wiederhergestellt.



Wählt ihr nach Abschluss der Geschichte ein Kapitel aus, könnt ihr außerdem alle nicht erledigten Nebenmissionen nachholen. Zwar ist es aufgrund der wertvollen Belohnungen empfehlenswert, diese im ersten Durchlauf schon abzuschließen – ihr könnt das aber auch auf später verschieben.



Analysiert Gegner, auch wenn sie keine große Gefahr darstellen. Das ist wichtig, um wertvolle Materia zu erhalten.



Verwendet alle Waffen mindestens so lange, bis ihr deren besondere Fähigkeit gemeistert habt. Das dauert nicht lange und ihr könnt die Fähigkeit anschließend mit allen anderen Waffen benutzen.



Das aktive Ausweichen ist wichtig, um feindliche Treffer zu verhindern. Gelegentlich ist es allerdings effektiver, wenn ihr einfach davonlauft, da der Sprung zur Seite nicht immer weit genug ist und sich die Figur anschließend kurz nicht weiter bewegt. Vor allem bei Bossen ist das Umkreisen oft vorteilhaft. Beendet eure aktiven Aktionen nur rechtzeitig, da es mitunter einen Moment dauert, bis Cloud & Co loslaufen.



Wollt ihr aus Clouds defensiver Position in seine aktivere übergehen, macht das am besten über die Ausweichrolle. Das geht schneller als das normale Umschalten, bei dem er erst noch einen Streich ausführt und verändert zudem schon seine Position.









