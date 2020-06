Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu The Last Of Us Part 2

Einsteiger-Guide

Dieser Guide soll Einsteigern das Überleben im apokalyptischen Amerika etwas erleichtern. Keine Bange: Er ist komplett spoilerfrei. Ihr wollt lieber einen Video-Guide? Hier ist er!



Es gibt fünf Schwierigkeitsgrade, die ihr sogar einzeln hinsichtlich Figurenverhalten, Rohstoffe etc. anpassen könnt. Wir empfehlen allen zunächst die Stufe "normal" - ohne weitere Anpassungen. Hier sorgen Anspruch und Beute für eine gute Balance. Passt nicht? Ändert es!



Ihr könnt jederzeit manuell speichern, aber die Plätze sind begrenzt. Ansonsten wird automatisch gespeichert.



Es lohnt sich, die Areale und Nebenwege abzusuchen: Munition, Tagebucheinträge, Ressourcen, Safes & Co warten.



Ihr wisst nicht, wo es weiter geht? Wartet ein wenig, dann könnt ihr euch über L3 anzeigen lassen, wo ein Ausgang ist.



Ihr kommt nicht in einen Raum? Ihr könnt Scheiben einschlagen, nach beweglichen Containern, Seilen oder Leitern suchen.



Ganz wichtig: Nutzt den Lauschmodus über R1, damit ihr die Silhouetten der Feinde und ihre Laufwege erkennt. Ihr könnt euch so auch noch bewegen.



Spart Munition und vermeidet zu frühes Ballern: Menschen, Runner und Clicker hören euch! Rennt im Zweifel weg und formiert euch neu.



Lockt Gegner mit Flaschen oder Steinen an eine Stelle, um sie zu umgehen. Platziert dort vorher eine Sprengfalle oder werft einen Molotow-Cocktail, wenn drei beisammen stehen.



Im Schussgefecht ist ein Headshot natürlich am besten, aber ein Treffer auf die Beine lähmt den Gegner: so ist er verwundbar für eine Nahkampfattacke. Auch eine geworfene Flasche wirkt so!







