Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Harry Potter: Wizards Unite - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Die ersten Schritte in Harry Potter Wizards Unite können im Vergleich zu Pokémon Go ganz schön verwirrend sein. Im Einsteiger-Guide wollen wir euch deshalb einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen geben und euch mit hilfreichen Tipps versorgen.

Das Profil ausfüllen

Befüllt am besten zunächst unten links euren Ministeriumsausweis. Denkt dran euch ein Haus und einen Zauberstab auszusuchen und mit dem Foto-Tool ein Passbild zu erstellen. Der rote Punkt zeigt an, dass ihr neue Kostüme, Brillen und Frisuren freigeschaltet habt. Nachdem ihr ein Foto gemacht habt, könnt ihr euer Profil außerdem mit Rahmen und Stickern verschönern. Wichtig: Ladet euer Foto auf jeden Fall runter, wenn ihr es behalten wollt, denn sobald ihr ein neues einstellt, oder die App deinstalliert wurde, ist das aktuelle Foto weg. Die Einstellungen der App findet ihr über den Koffer und dann oben links.

Ab Level 6 könnt ihr einen Beruf eintragen und zwischen Auror, Magizoologe oder Professor wählen. Jeder Beruf verleiht euch Vorteile in zwei Bereichen. Als Professor habt ihr beispielsweise Vorteile im Bereich „Dunkle Kräfte“ und „Kuriositäten“. Um eure Expertise weiter zu stärken, müsst ihr Schriftrollen und Zauberbücher lesen.

Wo kriege ich Zauberenergie?

Um magische Gegenstände aus der Muggelwelt zurück zu holen und Gegner zu bekämpfen, braucht ihr Zauberenergie. Wie die Pokébälle handelt es sich dabei um die wichtigste Ressource im Spiel, habt also immer genug dabei! Ihr könnt zu Beginn 75 Zauberenergie halten, leider ist es nicht möglich überschüssige Energie aufzubewahren, dafür muss man sich einen erweiterten Speicher kaufen.

Wie kriegt man frische Energie? Einerseits durch tägliche Logins und Belohnungen durch Erfolge, andererseits vor allem durch den Besuch von Gasthäusern und Gewächshäusern, die in Wizards Unite als Pokéstops dienen. Außerdem könnt ihr Energie einsparen, je effektiver ihr zaubert. Versucht dafür das Muster der Zaubersprüche möglichst genau und nicht zu langsam nachzuzeichnen. Je besser eure Wertung, desto schneller wird das Objekt gefangen und desto weniger Energie müsst ihr verwenden.

Gasthäuser & Antiobskuranten, Gewächshäuser

Die Farbe des Gasthauses zeigt euch an, welche Gerichte hier serviert werden und wie viel Energie diese liefern. So könnt ihr beispielsweise nur in einem grünen Gasthaus das wertvolle „Truthahn Gericht“ finden, das euch 10 Energie liefert. Ein Gasthaus könnt ihr nach 5 Minuten erneut besuchen. Steigt Rauch in einem Gasthaus auf wisst ihr, dass ihr es noch nicht wieder besuchen könnt.

In Gasthäusern könnt ihr außerdem „Antiobskuranten“ einsetzen, die wie Lockmodule aus Pokémon Go funktionieren. Da ihr zu Beginn nur einen geschenkt bekommt und es dauert bis ihr neue durch Erfolge freischaltet, spart euch diese wichtigen Gegenstände bis ihr drei zusammen habt!

Drei Antiobskuranten haben eine hohe Wahrscheinlichkeit seltene Objekte anzulocken, zwei eine mittlere Chance, einer eine geringe Chance und null gar keine Chance. Seltene Gegenstände erkennt ihr an einem Lichtstrahl über dem Objekt.

Die blauen Glas-Häuser sind Gewächshäuser, in denen ihr Zutaten und Zauberenergie erhalten könnt. Eine orangene Fahne zeigt an, dass das Haus bereits besucht wurde. Außerdem könnt ihr Pflanzen züchten, wenn ihr genug Gießkannen und Zutaten besitzt. Wie schnell eine Pflanze wächst, könnt ihr mit Zauberenergie beschleunigen.

Zaubertränke

Wie bei Pokémon Go als auch bei Wizards Unite gilt: Bevor ihr eine Aufgabe abschließt oder eine lange Spielsitzung einlegt, solltet ihr euch vorher mit XP-Boostern stärken. Nehmt also den Trank „Baruffios Gehirnelexier“ zu euch, mit dem ihr 30 Minuten doppelt so viele Erfahrungspunkte erhaltet.

Beim Brauen von Tränken lohnt es sich die „Meisteranmerkungen“ herauszufinden, um die Braudauer um 15% zu reduzieren. Für den „Exstimulo-Trank“ streicht ihr zweimal nach oben und wischt einmal im Uhrzeiger-Sinn über den Kessel. Zutaten für Tränke findet ihr in der Spielwelt, ihr könnt sie aber auch im Gewächshaus züchten.

Zutaten für Tränke findet ihr in der Spielwelt, ihr könnt sie aber auch im Gewächshaus züchten. Außerdem ist es möglich mehrere Tränke in einer Warteschlange vorzubereiten. Tränke könnt ihr einsetzen, um Objekte schneller einzufangen, oder euch im Kampf zu heilen.

Wie verdient man Geld?

Geld gibt es als Belohnung für Tagesaufträge, Erfolge und WDG-Aufträge. Außerdem könnt ihr Münzen erhalten, wenn ihr mehrere Tage am Stück spielt.

Wo sind die Raids?

Anstatt von Raids und Arenen gibt es in Harry Potter Wizards Unite rote Herausforderungs-Türme, dessen Kammern ihr durch erhaltene Runen aktiviert. In jeder Kammer könnt ihr euch mit bis zu 5 Spielern mit Monstern duellieren. Als Belohnung erhaltet ihr Gegenstände wie Bücher und Erfahrungspunkte.

Was bringen Freunde?

Zurzeit ist es nicht möglich wie bei Pokémon Go Geschenke zu verschicken, oder sich zu duellieren. Freunde bringen euch lediglich Erfahrungspunkte und helfen dabei bestimmte Herausforderungen zu erreichen.

Wo brütet man Eier aus?

Anstatt von Eiern, findet man in Wizards Unite Portschatullen in der Spielwelt. In diese müsst ihr einen Schlüssel (Brutmaschine bei Pokémon Go) stecken. Silberne Schlüssel zerbrechen nach einmaligem Gebrauch, goldene könnt ihr für immer behalten. Seid ihr die vorgegeben Kilometer gelaufen, erscheint ein Portschlüssel, der euch durch ein magisches Portal treten lässt. Falls ihr keinen Stiefel in der blauen Umrahmung seht, habt ihr leider einen Bug. Bei uns ist dieser nervige Fehler bei einem Motorola 5G aufgetaucht.

Wo finde ich meine gesammelten Objekte?

Das Pendant zu den gefangenen Pokémon sind in Wizards Unite magische Gegenstände, die vom Fundwächter verzaubert und in der Muggelwelt platziert wurden.

Die zehn Kategorien (Merkwürdigkeiten, Dunkle Künste etc.) der in der Spielwelt versteckten Objekte findet ihr über den Reisekoffer in eurem Register. Neben dem Reiter „Erforschung“ findet ihr in dem Reiter „Herausforderungen“ auch die möglichen Objekte, die ihr im Herausforderungsturm gewinnen könnt. Daneben findet ihr die Reiter Mysterien und Events. Denkt dran die erhaltenen Bilder auch zu platzieren, um euren Rang zu erhöhen und eine Belohnungskiste zu erhalten.

Besorgt euch ein Reinigungsspray für euer Handy!

Klingt komisch, ist aber so. Da ihr durch die Zaubersprüche andauernd intensiv auf eurem Handy rumwischen müsst, wird das Display unheimlich schnell schmutzig. Gerade jetzt im Sommer ist es sehr viel angenehmer, nicht andauernd Fettflecken auf seinem Display zu haben! Besorgt euch also ein Displayspray und ein Tuch und eure Finger werden es euch danken!





Eingesendet von 4P-Tipps-Team