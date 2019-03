Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Sekiro: Shadows Die Twice - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Wir haben in diesem Guide ein paar Tipps gesammelt, die Einsteigern die ersten Stunden in die Welt von Sekiro: Shadows Die Twice für PC, PS4 und Xbox One vielleicht etwas vereinfachen. Ihr habt Probleme mit Bossen? Schaut euch unsere Bosskampf-Videos an.



Es gibt keine wählbaren Schwierigkeitsgrade, ihr müsst also mit dem sehr hohen Anspruch in Sekiro klarkommen, der höher als in Dark Souls 3 oder Bloodborne ausfällt. Wer es durchspielt, schaltet ein New Game Plus frei, das nochmal härter ist



Vorsicht, der Tod hat seinen Preis: Nach einem Ableben verliert ihr die Hälfte eures Goldes sowie die Hälfte der blauen Fähigkeitenpunkte. Außerdem sinkt die göttliche Gunst, also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass ihr dieses Gold und Fdie ähigkeiten vielleicht nicht verliert. Sie liegt zu Beginn bei 30% und kann in den einstelligen Bereich sinken. Außerdem entzieht Tod und Wiederauferstehen allen Lebenden, also auch allen NSC wie dem Bildhauer, Händlern etc. ihre Energie, so dass sie an Drachenfäule erkranken und zu husten beginnen - das Resultat: So werden u.a. ihre Questabläufe gestoppt.



Kann man diese Drachenfäule heilen? Ja. Dagegen kann man zu Beginn ein Heilmittel finden, wenn man Ärztin Emma im Lager beim Bildhauer eine Blutprobe von einem Erkrankten bringt. Außerdem kann man später auch Drachentropfen bei einem Händler kaufen. Dann liegt die göttliche Gunst wieder bei 30%. Aber sie kann wieder sinken...



Wann lohnt sich das Wiederauferstehen? Im Kampf könnt ihr sofort wieder zurückkehren, falls euer rosa Kreis gefüllt ist - und zwar bis zu zweimal. Ihr solltet das natürlich tun, wenn ihr einen mittleren Boss fast besiegt habt - aber wartet so lange, bis er ein paar Meter weit weg ist. Auch gegen normale Feinde lohnt sich die Rückkehr, falls ihr z.B. so viele blaue Fähigkeitenpunkte habt, dass ihr kurz vor dem Levelaufsteig seid.



Wie füllt man den rosa Kreis der Wiederauferstehung wieder? Ihr bekommt Energie dafür vor allem durch den Kampf. Es gibt aber auch Gegenstände, die ihn einmal komplett füllen.



Redet öfter mit Charakteren! Manchmal bekommt man wie in Dark Souls oder Bloodborne erst beim zweiten Mal eine Information oder einen Gegenstand; auch nach jedem wichtigen Kampf oder Ereignis lohnt es sich, nochmal mit den Nicht-Spieler-Charakteren zu reden.





Nutzt auch das manchmal verfügbare Lauschen: So bekommt man wertvolle Hinweise zur Story, auf Orte oder Gegenstände.

Benutzt gegen Wölfe die Wurfsterne aus der Distanz, ein Treffer tötet sie.



Benutzt gegen Rudel und Tiere aller Art, auch gegen Bosse wie Stiere oder Feinde auf Pferden, das Shinobi-Feuerwerk - das blendet und erschreckt sie.



Euer Greifhaken zeigt nur ein weißes, also nicht erreichbares Ziel? Springt erst ab und sorgt damit für mehr Nähe, dann wechselt es im Sprung meist auf Grün und ihr könnt es über L2 erreichen.



Ganz wichtig ist intensiver Kampf: Ohne Druck über Schläge oder Konter erholt sich die Haltung des Feindes komplett! Wer also ein, zweimal zuschlägt und sich dann zurückzieht, wird vor allem bei stärkeren Feinden nichts ausrichten. Sie erholen sich dann schnell. Erst wenn ihre Haltung durchbrochen ist, gibt es die Chance auf einen Todeshieb: ein roter Punkt erscheint beim Feind, drückt R1 und tötet ihn.

Gegen Feinde in der Luft hilft immer ein Wurfstern.

Benutzt erst Öl und dann den Feuerstoß über eure Prothese: So brennende Feinde verlieren schnell Haltung und ihr könnt auch mittleren Bossen damit schaden.



Vor allem Feinde mit roten Augen, wie der angekettete Oger, sind für Feuer sehr anfällig! Setzt also sowohl das Feuerrohr als auch das Feuerwerk gegen sie ein.



Auch Asche hilft, um nahezu alle Feinde für ein paar Sekunden zu irritieren, so dass man ein paar Schläge setzen kann.



Falls ihr große rosa Karpfen im Wasser seht: Versucht sie mit einem Sprung ins Wasser zu töten, denn sie liefern euch die wertvollen Schuppen. Im ersten Abschnitt von Hirata gibt es rechts neben der Burg nahe beim Fluss einen Händler in einer Tonne, der damit handelt.





Eingesendet von 4P-Tipps-Team