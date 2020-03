Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Nioh 2

Einsteiger-Guide

Wir haben in diesem Guide ein paar Tipps gesammelt, die Einsteigern die ersten Stunden in der Welt von Nioh 2 für PS4 vielleicht etwas vereinfachen. Hier geht es zum ausführlichen Test.



Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad in Nioh 2 - ihr könnt ihn also nicht anpassen.



Dafür könnt ihr im Menü den Bildmodus auf der PlayStation 4 Pro in drei Varianten ändern: Wir empfehlen den Actionmodus für eine stabile Bildrate, denn das Abenteuer sieht im anderen Modus nicht viel besser aus und spielt sich so reaktiver.



Ihr wollt euer Aussehen nach der Charaktererstellung nochmal ändern? Kein Problem: Das geht auf der Karte, wenn ihr eure Hütte bzw. das Hauptquartier betretet.



Welche der drei Yokai-Formen soll man wählen? Sie alle haben andere Attacken: Wildlinge (Feral) bevorzugen eher das schnelle Ausweichen und Zuschlagen, Rohlinge (Brute) setzen auf starke Nahkampfattacken mit schweren Waffen und Phantome greifen mit Projektilen aus der Distanz an.



Spielt alle Kampf-Tutorials, um euch mit den drei Haltungen sowie den neuen Yokai-Fähigkeiten vertraut zu machen. Vor allem der Konter der Wildlinge mit dem Spiegelbild ist etwas anders.



Konzentriert euch zu Beginn beim Verteilen der Talentpunkte auf wenige, höchstens zwei Waffengattungen und wertet nur das auf, was den Schaden dieser auch erhöht: Also z.B. die Stärke und der Speer. So könnt ihr euch erstmal an die Manöver und Kombos für wenige Klingen gewöhnen.



Ganz wichtig ist Ki: Sie repräsentiert eure Ausdauer und nimmt mit jedem Schlag rapide ab. Schlag lieber einmal zu und zieht euch zurück, anstatt wild draufzuhauen. Nutzt die Ki-Regeneration über R1, sobald ihr das blaue Leuchten nach einem Schlag seht - so werden auch Verunreinigungen in der Welt gesäubert.



Generell gilt bei den Haltungen: Die tiefe Haltung eignet sich zum Ausweichen und Verteidigen, während die hohe Haltung stärkeren Schaden verursacht, aber euch anfälliger macht. Die mittlere ist ein Kompromiss.







Was will der kleine lila Kobold von mir? Begrüßt ihn doch und schenkt ihm etwas aus eurem Inventar. Einfach mal einen Geisterstein fallen lassen...dann bekommt ihr etwas zurück.



Ihr seht zu viel Kram in der Benutzeroberfläche? In den Optionen könnt ihr nahezu alles an Anzeigen vom Schaden über die Helme bis hin zur Beute nach Seltenheitsstufen deaktivieren.



Über die Torii-Pforte öffnen sich die beiden Online-Modi "Expeditionen" und "Zufallsbegegnungen", wobei ihr Letztere erst freischalten müsst. Dafür müsst ihr allerdings in eurer Hütte sein, die ihr nicht direkt aus dem Hauptmenü, sondern nur nach erfolgreich abgeschlossenen Missionen auf der Karte betreten könnt. Ihr könnt in den Expeditionen entweder über eine Schnellsuche beitreten oder selbst einen Raum erstellen, dabei die Mission aussuchen (muss vom Host freigeschaltet sein) und zwei Fremde oder Freunde samt Passwort für privates Spiel einzuladen.





Eingesendet von 4P-Tipps-Team