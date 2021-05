Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Resident Evil Village

Einsteiger-Guide

In Resident Evil Village, das in unserem Test mit einer Wertung von 68% bedacht wurde, geht es nach dem atmosphärischen Einstieg relativ schnell zur Sache: Kaum ist man im Dorf angekommen, wird man schon von Gegnern umringt und auch im Schloss lauern Gefahren. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, die das Überleben erleichtern, den Kontostand füllen und Platz im Inventar sparen – und das nicht nur in Textform, sondern auch als Video.



Als Erstes hat man die Qual der Wahl beim Schwierigkeitsgrad: Absolute Einsteiger sollten sich für die leichte Stufe entscheiden, doch selbst auf der Standard-Stufe muss man nur selten Munitionsmangel befürchten, wenn man sich ordentlich nach Nachschub umschaut. Die Einstellung „Veteran“ ist die Wahl für all diejenigen, die klassischen Survival Horror mit knapperen Ressourcen und fordernde Gegner mit einer stärkeren Tendenz zu Kugelschwämmen erleben wollen. Die vierte Stufe „Dorf der Schatten“ steht erst nach dem einmaligen Durchspielen zur Wahl und richtet sich an besonders abgebrühte Profis, die sich einen knallharten Überlebenskampf wünschen.



Bei den ersten Begegnungen mit Lykanern schadet es nicht, vor allem zwei Ratschläge zu beherzigen: Zum einen sollte man jede Möglichkeit nutzen, sich zu verbarrikadieren. Theoretisch kann man sich dadurch zwar gleichzeitig einen potenziellen Fluchtweg versperren, aber der vorübergehende Schutz vor weiteren Gegnern ist dieses Risiko meist wert. Zum anderen sollte man gerade zu Beginn ausgiebig von der Fähigkeit zum Blocken Gebrauch machen: Zwar verliert man dabei ebenfalls Lebensenergie, aber im Vergleich zu einem schmerzhaften Biss erweist sich die Verteidigung als überraschend mächtig – zumindest gegen die Standardgegner. Bei späteren Varianten wie den „Zombie-Mönchen“ ist es sogar möglich, sie nach dem Blocken aktiv auf Tastendruck wegzuschubsen und sich so aus vertrackten Situationen zu befreien.



Mit der bewährten Mischung aus Blocken und Verbarrikadieren lässt sich auch die erste Konfrontation gegen eine Übermacht an Gegnern etwas entspannter überstehen. Zudem bekommt man in der Sequenz neben einer Schrotflinte weitere Hilfen, die das Überleben erleichtern: Schießt man in der Nähe von Lykanern auf Mehlsäcke, werden sie – ähnlich wie später bei einer Blendgranate – kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Eine rabiatere Methode stellen die explosiven Fässer dar, die durch ihre markante rote Farbe in der Umgebung sofort auffallen. Um möglichst viel Schaden anzurichten, lockt ihr am besten die Verfolgermeute hinter euch her und jagt das Fass dann in der Menge in die Luft. Ähnliches gilt für die Verwendung von Minen und Rohrbomben, mit denen man in einem größeren Radius Schaden anrichten und selbst schwer gepanzerten Gegnern ordentlich zusetzen kann. Ressourcen-Tipp: Verschwendet in Situationen mit Gegnerüberzahl nicht unnötig Munition – Flucht ist möglicherweise die bessere Option! Im Fall der ersten Hetzjagd müsst ihr z.B. nur so lange überleben, bis nach wenigen Minuten automatisch ein Skript ausgelöst wird. Geht hier in erster Linie dem XL-Lykaner mit Hammer aus dem Weg und wehrt die möglichen Angriffe der Brut mit Blocken ab. Bei den meisten Bosskämpfen gilt vor allem eins: Wenn möglich, immer in Bewegung bleiben und aus sicherer Entfernung die Angriffsmuster einstudieren, die man recht schnell durchschauen kann. Gebrauch machen sollte man zudem von der Möglichkeit, sich schnell auf Knopfdruck um 180 Grad zu drehen.



Nach der Ankunft im Schloss könnte das Ende der Hetzjagd für ein paar verdutzte Gesichter sorgen – vor allem, wenn der Bildschirm relativ dunkel eingestellt ist. Hier fällt es vielleicht schwer, die rettende Einbuchtung zu erkennen, um der Walze mit ihren messerscharfen Klingen zu entkommen. Dreht euch in diesem Fall einfach um und rennt in die rechte Ecke der hinteren Wand und ihr werdet die Todesfalle nicht nur überleben, sondern auch die Handschellen los.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team