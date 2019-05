Die 4Players Kolumne: Das Spiel, der große Heiler

Kajetan schrieb am 16.05.2019 um 17:01 Uhr

Es heisst ja, dass man sein Leben durch geistige Beweglichkeit verlängern kann, wenn man nicht vorher blöd in der Dusche ausrutscht. Je mehr man Zeit seines Lebens damit verbracht hat den eigenen Gehirnschmalz unter Strom zu setzen, umso weniger baut man im Alter geistig und auch körperlich ab, umso lebenswerter ist das Alter.

Spiele sind für mich daher weniger ein "Heiler", sondern ein Jungbrunnen, denn nichts bereitet mir mehr Freude als mich von einem neuen, bzw. unbekannten Spiel angenehm überraschen zu lassen, weil es mir wieder aufzeigt, wie wenig ich doch gesehen haben und was noch alles möglich ist. Und wenn dann ein ganz spezifischer Aspekt des Spieles (oder eine Kombination verschiedener Elemente) meine Neuronen befeuert und ich gedanklich auf Reisen gehe, obwohl der Rechner längst ausgeschaltet ist, obwohl sich die Gedanken gar nicht mehr um das Spiel an sich drehen ... dafür bin ich Spielen, bzw. den Menschen, die sie gemacht haben, dankbar. Dankbar, dass sie eine ganz bestimmte Tür in meinen Denken geöffnet haben, mir aufgezeigt haben, dass da noch viel, VIEL mehr ist, als ich mir vorgestellt habe.

Sicher, man kann das gleiche auch über Filme, über Musik oder Bücher sagen. Reisende erleben manchmal, dass sich ihren Augen ein Anblick bietet, der als "Augenöffner" mitunter ein ganzes Leben umkrempeln kann. Was ich für Spiele beschreibe, ist nicht spiele-exklusiv. Ich beschreibe, oder denke zumindest, dass ich es tue ... Inspiration! Wenn man mehr fühlt als tatsächlich rational erdenkt, dass es da draußen so sehr viel mehr gibt, was es zu entdecken gibt.

Vor einigen hundert Jahren hätte man dies eine Offenbarung genannt und wäre für den Rest des Daseins in ein Kloster gegangen, weil man glaubt Gott begegnet zu sein. Gehen wir heute in ein Kloster, wenn wir sprachlos vor dem Bildschirm sitzen, wenn sich zum ersten Mal vor uns die Geschehnisse z.B. eines Final Fantasy VII entfalten? Nun, vielleicht treten wir der jeweiligen Fanboy-Kirche bei, aber in der...