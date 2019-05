Die 4Players Kolumne: Das Spiel, das offene Versprechen

Das Spiel, das offene Versprechen

Fallout 76 ist nur ein Beispiel dafür, dass offene Welten oft zu viel versprechen und dass das qualitative Elend viel näher sein kann als irgendeine Befreiung. Man könnte von Dragon Age: Inqusition über Ghost Recon Wildlands bis Test Drive Unlimited viele andere aufzählen. So mancher böse Geograph könnte zudem einwenden, dass es eigentlich gar keine offene Welt gibt - irgendwann latscht, reitet oder fliegt man ja immer an eine Grenze. Je länger es bis zum Aufprall dauert, desto lauter wird im Vorfeld gejubelt!





Die offene Welt hat sich erfolgreich etabliert, aber in dieser Spiele-Ära einen schlechten Ruf als Wiederkäuer und Gleichmacher erarbeitet - ähnlich wie davor der Shooter. Für viele ist sie ein Monster namens Open-Crafting-Collecting-Survival-RPG-World, eine aus zig Gliedern zusammen geflickte Spieldesign-Kreatur, die erst seit ein paar Jahren gefürchtet wird.

Aber die Franzosen tragen gar nicht die alleinige Schuld - ihr Assassine hat das technische Niveau angehoben, sogar unterhaltsame Facetten kultiviert und eine Symbiose zum Action-Adventure versucht, also das GTA-Prinzip erweitert. Streng genommen könnte man auch Minecraft dafür anklagen, dass man in Fallout 3 ein Lager baut und in Days Gone etwas bastelt. Wo man auch immer nach Wurzeln sucht: Ein weiterer Grund für das schlechte Image sind die vielen ähnlichen Spieldesign-Schablonen. Sammelei, Crafting, Survival, Building, Stealth und spätestens seit 2017 auch immer wieder Rollenspiel - alles ist irgendwie überall drin.

Rockstar hat im Wilden Westen erst den Anfang gemacht, Cyberpunk 2077 könnte gerade für Rollenspieler, die selten ihren Frieden in der Weite finden, einen weiteren Impuls dafür liefern, dass sich offene Welten auch in einzelnen Situationen noch "intimer" anfühlen - die Tendenzen dahin sind erkennbar. Auch wenn ich die Kritik an offenen Welten en detail nachvollziehen kann und persönlich die clevere Vernetzung von kleinen Arealen à la Dark Souls bevorzuge, haben mich zu viele von ihnen richtig gut unterhalten. Das Prinzip ist und bleibt eine Kernfaszination, die sich im steten Wandel befindet.





Niemand weiß genau, wann das eigentlich anfing - das mit der offenen Welt in Spielen. Wenn man ganz tief gräbt, landet man in den 80er Jahren, in der glorreichen Pionierzeit. Und da streiten sich einige Klassiker darum, dieses Prinzip begründet zu haben: War es Elite aus dem Jahr 1984? Oder war es The Legend of Zelda oder gar Pirates! aus dem Jahr 1987?Darüber darf man gerne streiten, zumal es ein Problem gibt: Bis heute kann niemand die offene Welt definieren - also juristisch und ludologisch einwandfrei. Das ist vielleicht gut so, denn Faszination kann man ja auch nicht in eine Schublade packen. Ich fühlte mich in allen genannten Klassikern irgendwie frei. Aber das ist etwas Diffuses, das jeder anders empfindet. Zumal auch lineare Abenteuer dieses Gefühl vermitteln können.Trotzdem wirken diese offenen Welten auf andere Art anziehend. Vielleicht auch, weil sie so viele Versprechen in sich kombinieren: Neben der Freiheit tummeln sich da Weite, Vielfalt, Reise, Wettbewerb, Sammeln, Entdeckung, Interaktion, Flucht, Kampf, Rollentausch, Grenzenlosigkeit. Jeder scheint sein Ding machen, sein Abenteuer erleben zu können.Grand Theft Auto 3 und Minecraft gehören zu den erfolgreichsten und prägendsten Varianten dieser Spielart. Gerade die Unterschiede zwischen der Popkultur-Anarchie von Rockstar und dem Fantasy-Baukasten von Marcus Persson zeigen aber auch, welche kreativen Universen zwischen offenen Welten liegen. Das weite Spektrum reicht von Forza Horizon bis The Elder Scrolls, von Just Cause bis Gothic, sogar von Super Mario Galaxy bis Shadow of the Colossus.Worin liegt die Anziehungskraft im Kern? Was würden Philosophen dazu sagen? Man könnte das Höhlengleichnis von Platon - etwas plump - umwandeln: Die Faszination läge dann im Aufstieg aus der "sinnlich wahrnehmbaren Welt der vergänglichen Dinge" in die rein digitale "Welt des unwandelbaren Seins". Da ist man befreit vom Alltag und beseelt von Spielspaß ein Mario, Ezio, Geralt, Arthur Morgan oder - um mal wieder aus dem Elfenbeinturm rauszukommen - ein Wanderer im bugverseuchten West Virginia.Woher kommt die Ernüchterung? Die aktuelle Kritik richtet sich meist gegen "Open-World", weil es natürlich eine etablierte Bezeichnung ist. Aber sie meint nicht immer das Prinzip per se, sondern meist die Umsetzung. Zum einen die vielen Wiederholungen: Assassin's Creed und FarCry symbolisieren das Hamsterrad des ewig Gleichen. Die Ermüdungserscheinungen wurden immer größer - die so genannte "Ubiformel" war geboren, so als könne man Spiele aus dem Reagenzglas entwickeln.Man kann Spuren des Hexers z.B. im aktuellen Zelda oder Horizon Zero Dawn finden. Aber auch The Witcher 3 zeigt einige Elemente von den Radiant Quests bis zum Environmental Storytelling aus The Elder Scrolls & Co. Aber gerade das sind alles gute bis ausgezeichnete Abenteuer. Also liegt die Faszination doch in der Fülle der Möglichkeiten? Das Phänomen der gegenseitigen Anpassung und Angleichung ist ja normal.Nicht nur in der Geschichte der Menschheit, auch in der Spielewelt wird das Erfolgreiche sehr oft übernommen - und damit dominant, kulturell prägend. Man kann es auch als "Genresynkretismus" bezeichnen, den man auch aus Film, Musik & Co kennt. Oder anders: Merkmale verschiedener Genre werden in einem neuen Werk vermischt. Das kann zur qualitativen Verwässerung führen, auch die gefühlte Leblosigkeit der dargestellten Masse kann problematisch sein.Aber da hat sich einiges getan, da ist viel passiert, wenn man auch an The Legend of Zelda: Breath of the Wild denkt. Das war nichts anderes als eine frische Komposition bekannter Aspekte. Und in welchem anderen Spiel fühlt man sich wirklich so vor Ort wie in Red Dead Redemption 2, dass man sich einfach nur staunend umschaut? Plötzlich ist es gar nicht mehr die globale Weite, sondern die lokale Fülle um einen herum, die einen erstaunt. Auch Yakuza 6 erzeugt auf ähnliche Art dieses Mittendringefühl, das man vor fünfzehn Jahren noch vergeblich suchte. Einige Entwickler können mittlerweile nicht nur ein Netz aus Straßen oder Landschaften, sondern aus glaubwürdigen Milieus und Figuren spinnen, so dass offene Welten lebendiger wirken.Nicht ohne Grund ist Star Citizen aktuell die mächtigste Vision dieser Branche, für die über zwei Millionen Menschen mit über zweihundert Millionen Dollar in Vorleistung gegangen sind. Zwischen der Ankündigung im Oktober 2012 und der Alpha 3.5 liegen jetzt sieben Jahre! Als würden Leute tatsächlich die Geduld für eine reale Reise in ein anderes Universum aufbringen.Kein anderes Medium als das Spiel könnte diese Bereitschaft und Anziehungskraft erzeugen. Und kein anderes Prinzip als die offene Welt scheint für viele so etwas wie das ultimative Ziel zu sein.Jörg LuiblChefredakteurMehr zu Thema offene Welt findet ihr im 4Players-Talk mit Micha, Mathias und Jörg.