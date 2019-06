Der 4Players Kommentar: Lovecraft hat Besseres verdient!

Lovecraft hat Besseres verdient!

Liebe auf den ersten Blick kann für Spieler etwas sehr Schönes sein: Wenn es schon im Einstieg funkt, mit jeder Stunde weiter knistert und bis zum Finale tatsächlich eine Art digitales Feuer lodert. Das ist selten, klingt kitschig, aber das gibt es wirklich! Jeder von euch kann davon erzählen - selbst wenn es vielleicht verdammt lang her ist.



ANicht so schön ist es, wenn sich ein Spiel wie The Sinking City sofort nackig macht. Und zwar so, dass man nicht nur alle Defizite in ein paar Minuten erkennt, sondern auch alle Hoffnung auf eine unterhaltsame Spätzündung verliert. Als Spieletester will man diesen entlarvenden Röntgenblick verfluchen, denn ihm folgt meist ein Flüstern: Zeitverschwendung incoming!



Vor allem Fans von H.P. Lovecraft (1890-1937) können ein Lied davon singen, wie schnell die Hoffnung stirbt, dass ein Spiel seinem kosmischen Horror endlich gerecht werden könnte. Es gibt so viele Titel, die sich irgendwie mit seinem Werk oder Namen schmücken, aber so wenig Fortschritte darin, sich der düsteren Faszination seiner Geschichten zu nähern. Und das ist frustrierend, denn es wäre möglich!



Moment: Sind Spiel und Literatur nicht zu verschieden? Ja, natürlich! Aber ist es zu viel verlangt, eine ähnliche Wirkung anzustreben? Nein, natürlich nicht! Nur würde es die intensive Beschäftigung damit voraussetzen, wie es diesem Schriftsteller gelingen konnte, auf so besondere Art zu faszinieren - Sammelei, Crafting und XP waren jedenfalls nicht dabei.



Dabei wird man schnell auf Merkmale treffen, die modernes Spieldesign mit seinem Hang zum Abgreifen, Vervollständigen und Durschauen eher selten auszeichnet: Ahnungen, Andeutungen, Mysterien, Täuschungen, Rätselhaftigkeit, Unbekanntes, Verwirrung, Überraschung, Chaos.



Im Gegensatz zur klassischen, klar strukturierten Mythen- und Weltschöpfung eines J.R. R. Tolkien wollte H.P. Lovecraft ja kein System etablieren, wollte nicht die simple christliche Moral mit anderen Göttern verfestigen, sondern seine Leser jenseits von Gut und Böse wie fremde Entdecker anlocken und schockieren. Ähnliche Ansätze gab es in Soul Reaver, das ich mit seinem Rhythmus und seiner Ruhe schmerzlich vermisse.



Mit zig Fragen wanderte man immer weiter in Lovecrafts nebulöses Universum, bevor man gleichermaßen ratlos wie überwältigt im Angesicht des Grauens die letzte Seite las. Aber dass dieses Ködern keine exklusive Eigenschaft der Literatur ist, zeigen ja schon einige Spiele auf ihre Art - an erster aktuellen Stelle die Soulsreihe und Bloodborne, aber auch kleinere Titel wie Sunless Skies oder Darkwood wären zu nennen.



Noch etwas können Spiele: gemütlich erzählen. H.P. Lovecraft ließ sich Zeit. Obwohl man Böses ahnte, wanderte man langsam mit der Skepsis seines Helden durch Innsmouth. Bevor es eskalierte, konnte man die Bewohner, die Architektur, die Gebräuche und damit die Stimmung vor Ort aufsaugen. In Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth aus dem Jahr 2005 waren diese Ansätze im virtuellen Innsmouth zu erkennen - aber dann versank es in plumper Ballerei.



Denn auch das kennzeichnet Lovecrafts Geschichten: Seine Helden sind keine schießwütigen Rambos mit Schrotflinte und Granaten, sondern meist gebildete Akademiker oder Privatdetektive, die eher beobachten und analysieren. Sie wehren sich zwar, aber im Angesicht des Terrors fliehen sie - auch diese tendenzielle Unterlegenheit bei nahendem Wahnsinn haben einige Spiele, nicht nur Silent Hill oder hinsichtlich der Verstörung vor asllem Eternal Darkness, sehr gut inszeniert.



Gerade angesichts all dieser Beispiele ist es noch frustrierender, dass "offizielle" Spiele wie Call of Cthulhu oder The Sinking City zwar immer wieder Ideen haben, aber letztlich so kläglich scheitern. Das ist auch ein wenig der Fluch des späten Erfolges von H.P. Lovecraft, dessen Mythen weiter entwickelt wurden und schließlich zu einer Popkultur führten, in der vieles modernisiert oder uminterpretiert, verwässert oder verkitscht wurde - mit allen Vor- und Nachteilen. Immerhin gibt es seit 1981 ein sehr gutes Pen&Paper-Rollenspiel von Chaosium!



Streng genommen war seine Horrorwelt schon immer ein Open-Source-Universum, an dem sich jeder beteiligen konnte, an dem viele Autoren schon zu seinen Lebzeiten hinsichtlich der Namen, Orte und Geschichten etwas beitrugen. Und direkt nach seinem Ableben im Jahr 1937 entwickelte sie sich sogar in Richtungen, die seinen Vorstellungen widersprachen. Plötzlich war ein Cthulhu-Mythos geboren, den H.P. Lovecraft so nie konzipieren wollte und den er nicht mal erwähnte.



Mit dieser literarischen Umdeutung kann man leben, weil es ja die originalen Geschichten und die vielen Briefe aus erster Hand gibt. Aber mit diesem digitalen Status quo kann ich mich nicht anfreunden, weil es noch keinem Spiel gelungen ist, seinem faszinierenden kosmischen Horror gerecht zu werden. Und das, obwohl dieses Medium dazu in der Lage wäre. Mal sehen, wer das erste große werktreue Lovecraft-Abenteuer für Xbox Scarlett, PlayStation 5 oder PC entwickelt.



Ich wäre für Naughty Dog, CD Projekt RED oder From Software.



Jörg Luibl

Chefredakteur