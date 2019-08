Der 4Players Kommentar: Verschont uns mit Software-Schrott für Switch!

Verschont uns mit Software-Schrott für Switch!

In mancher Hinsicht erinnert mich Nintendos Kreuzung aus stationärer und Unterwegs-Konsole an die PSP. Denn ähnlich wie auf Switch erschienen auch für Sonys ersten Handheld zahlreiche Versionen bekannter Spiele – mal mehr, mal weniger gut an die Besonderheiten der Hardware angepasst. Immerhin besaß die PSP nur einen Analogstick und gerade mal zwei Schultertasten.Keine Handheld-Variante lief also genau wie ihr Original, von visuellen Unterschieden ganz zu schweigen. Was kein Beinbruch war, da viele Umsetzungen trotzdem sauber funktionierten und das allgemeine Lineup nicht nur von Zweitverwertung, sondern auch von starken exklusiven Produktionen geprägt war. Ganz ähnlich wie das der Switch, die ja kein Prozessorwunder ist.Versteht mich nicht falsch: Etwas Besseres ist der Konsolenlandschaft lange nicht passiert! Ich genieße den nahtlosen Übergang von Fernsehstuhl- zu Überall-Zocken jedenfalls in vollen Zügen; mit exklusiven Titeln genauso wie mit Umsetzungen. Etliche Entwickler beweisen, dass eine technisch schwächere Hardware sowie etwas andere Controller nichts mit spielerischer Qualität zu tun haben. Assault Android Cactus kam sogar mit größerem Umfang als alle vorherigen Versionen heraus. Rolling Gunner läuft butterweich, obwohl es selbst auf meinem PC die 60 Sekundenbilder nicht immer halten kann. Und Final Fantasy 12 läuft zwar nicht mit 60, aber mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde, was einem gemächlichen Rollenspiel ausreichend gut zu Gesicht steht. Sprich: diese und etliche weitere Titel wurden mit großer Sorgfalt Switch-fertig gemacht.Nur gibt es eben auch Entwickler, die von Sorgfalt scheinbar ziemlich wenig halten. Die vielmehr auf große Mengen im Umlauf befindlicher Konsolen schielen sowie auf die guten Verkaufszahlen mancher Titel und sich dann denken: Lass uns unser grafisch aufwändiges Spiel, das auf PC und Xbox One gerade so mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, mal schnell auf Switch konvertieren. Eine niedrigere Auflösung wird’s schon richten...Und schon entstehen Umsetzungen, deren katastrophale Bildrate einer Zumutung gleichkommt, und die zu allem Überfluss in keiner Form an die Besonderheiten der Switch-Controller angepasst wurden. Es geht mir an erster Stelle um Katastrophen wie GRIP und Xenon Racer , die ich als absolute Frechheit empfinde. Es geht mir außerdem um Titel, die auf Switch zumindest deutlich schlechter laufen als auf allen anderen Plattformen, darunter Saints Row: The Third Team Sonic Racing und Redeemer . Und man muss auch grundsätzlich anständige Versionen wie Pawarumi oder Red Faction: Guerrilla erwähnen, denen man anmerkt, dass wohl irgendwann irgendjemand gesagt hat: „Ist schon okay so. Läuft nicht perfekt, aber den Meisten fällt das eh nicht auf.“Mit Sicherheit sind nicht immer die Entwickler Schuld daran! Ich kann mir gut vorstellen, dass in vielen Fällen der Publisher eine Switch-Fassung verlangt. Immerhin kommen zahlreiche Umsetzungen nicht von der „Quelle“, sondern einem zuvor nicht am Spiel beteiligten Studio, das womöglich unter Zeitdruck ein brauchbares Ergebnis fabrizieren musste. Mein Appell ist daher keine Generalanklage, sondern richtet sich an die nach schnellem Umsatz lechzenden Personen, denen die Qualität ihrer eigenen Projekte offenbar scheißegal ist: Verschont uns mit eurem Software-Schrott!Habt doch wenigstens den Anstand, eure Spieler ernst zu nehmen, anstatt sie mit runterkonvertierten Resten abzuspeisen! Wenn ein anspruchsvolles Rennspiel wie GRIP, das ursprünglich nie für den Konsolen-Mischling gedacht war, nur mit Verzögerungen, einer teils unterirdischen Bildrate und einer miserablen Auflösung läuft, dann kann man das doch nicht trotzdem veröffentlichen, sondern muss es eben lassen. Und wenn die Kämpfer in WWE 2K18 viel eher sprechen als sie ihre Lippen bewegen, weil die Grafik schon in den Filmszenen mit gewaltigen Slowdowns zu kämpfen hat und Matches mit acht Kämpfern sogar gestrichen werden mussten, weil das Geschehen bereits mit sechs Wrestlern kaum noch vernünftig spielbar ist, dann hätte man auch diese Umsetzung streichen sollen.Wären das seltene Einzelfälle, könnte man sie unter „schnell vergessen“ abhaken. Nur ist es inzwischen so, dass man bei jedem Spiel verdammt genau hinschauen muss, bevor man ihm sein Vertrauen schenkt. Was bis zu einem gewissen Grad natürlich für jeden Titel auf allen Plattformen gilt. Auf Switch kommen derartige Ärgernisse jedoch auffallend häufig vor.Wie gesagt: Es geht um mehr als um Totalausfälle. Es geht auch um ärgerliche Kleinigkeiten wie die Eingabeverzögerung in Pawarumi, eine instabile Bildrate in Red Faction: Guerrilla oder eine schlechte Online-Performance in Team Sonic Racing. Warum werden derartige Spaßbremsen nicht beseitigt, bevor ein Spiel erscheint? Lieber spät als schlecht spielbar!Das hat ja nicht nur mit Technik zu tun, sondern auch mit Besonderheiten der Hardware, welche viele Entwickler lieber ignorieren, anstatt sich ernsthaft mit der Plattform zu befassen, auf der sie arbeiten. Da sind z.B. die sehr kurzen Hebelwege der Analogsticks auf den Joycons: Überträgt man die Werte eines PS4-Spiels ohne jede Anpassung, hat man auf Switch naturgemäß weniger Kontrolle im Detail. Stattdessen müsste die Übertragung der Stick-Eingaben auf die Spielfigur ebenso verändert werden wie deren Beschleunigung und eventuell noch weitere Bewegungsparameter. Eine fast digitale Eingabe verlangt andere Werte als eine mit größerem analogen Spielraum.Letzteres trifft ganz besonders auf Fahrzeuge zu, denn die rein digitalen Abzüge der Unterwegs-Hardware sind nun mal etwas anderes als die sonst analogen Schultertasten. Was tun daher die meisten Entwickler? Sie verzichten logischerweise auf das feine Dosieren von Gas und Bremse – passen das Verhalten der Fahrzeuge aber in keiner Weise der neuen Steuerung an. Und so fühlen sich besonders Rennspiele oft deutlich schlechter an als auf anderen Systemen.Es ärgert mich dann einfach, wenn ein Spiel, das ich unheimlich gerne unterwegs gespielt hätte, wichtige Teile der Spielmechanik so sträflich vernachlässigt. Oder so unsauber läuft, dass ich es eher von der Speicherkarte lösche, als mich mit etwas herumzuplagen, das anderswo viel besser funktioniert. Oder den Touchscreen ignoriert, obwohl der manchmal eine hervorragende Alternative zu einer stur von anderen Gamepads übernommenen Steuerung wäre.Dann lasst es doch lieber bleiben! Oder investiert mehr Arbeit in eine sorgfältige Umsetzung. Mag sein, dass Geld im eShop schnell gemacht ist. Gute Spiele sind es jedenfalls nicht.Benjamin SchmädigRedakteur