Der 4Players Kommentar: Die digitale Hexenjagd

Die digitale Hexenjagd

Die Vorverurteilung von The Last of Us Part 2 hat auf hässliche Art gezeigt, wie politisiert die Spielewelt ist - da wünscht man sich als Zocker alter Schule jeden Konsolenkrieg zurück.Während dieses endlich anerkannte Medium weiter reift, während wir uns Fotorealismus, Cloudvernetzung und virtuellen Realitäten nähern, wirken Teile der Gesellschaft immer unreifer. Was man in Foren, auf YouTube oder in E-Mails lesen musste, war unter aller Sau.Das war nichts anderes als Hetze, nichts anderes als eine digitale Hexenjagd: Dieses Spiel und dieser Entwickler sollten brennen. Und wer nicht mitmacht, ist eine linke Zecke oder gekaufte Lügenpresse - am besten beides.Ganz wichtig: Ich meine damit nicht die Leute, die aufgrund der Gewalt, des Szenarios, des Plots oder des Spieldesigns ihre verständliche Ablehnung formuliert haben. Oder jene, die die schlecht begründete Verschiebung von The Last of Us Part 2 sowie Crunsh & Co kritisierten. Leider wurde da vieles über einen Kamm geschert!Ich meine damit nur jene, die scheinbar Angst vor diesem Spiel hatten, weil es ihrer intoleranten Weltanschauung oder politischen Gesinnung widersprach. Ich meine nur jene, die sowohl das Spiel, den Entwickler als auch Neil Druckman auf üble Art verleumdet haben - da war "entartete Kunst" nicht weit weg.Das erinnerte entfernt an die Vorverurteilung um Kingdom Come: Deliverance, nur aus anderer politischer Richtung: Damals wurde Daniel Vávra an den Nazi-Pranger gestellt und mit abstrusen Forderungen an seine Mittelalterwelt konfrontiert. Ich versuchte in einem Talk mit Eike klarzustellen, dass man erstens "rechts" nicht mit "Neonazi" gleichsetzen kann und dass man zweitens das Spiel erstmal für sich betrachten müsse.In ihrem Aufregungspotenzial sind sich extrem Linke und Rechte manchmal ähnlich. Beide attackieren in ihrer ideologischen Empörung letztlich die Kunstfreiheit - aber kein Buch, kein Film ist ästhetisch wertvoll oder als Spiel per se cool, nur weil es die eigene Weltanschauung abbildet!Diesmal wurde aus der Vorverurteilung allerdings eine organisierte Propaganda mit regelrechten Fake-News: Die Leaks wurden missbraucht, um das Zerrbild eines Spiels zu zeichnen, dessen "egomanischer Regisseur" angeblich nichts als "linksversiffte LGBT-Propaganda" im Sinne hätte, die allen "konservativen Werten von Familie und Moral" widersprechen würde - grotesk!Diese Radikalität in der Debatte um Spiele schien bis vor einigen Jahren eher ein amerikanisches Phänomen, aber es trumpt wohl heutzutage alles ab. Wenn selbst Diplomatie wie Bullshit-Bingo wirkt, was will man erwarten? Diese Verflachung, Verdummung und Verrohung wird ja von Regierungschefs weltweit vorgelebt.Dass die Diskussion derart in unversöhnliche "Lager" zerbrach, die scheinbar kein Differenzieren, keine Vernunft der Mitte mehr zuließen, lag natürlich auch daran, dass der Cocktail an Themen so explosiv war: Gewalt, Sexualität, Politik, Religion - alles war scheinbar (!) dabei.Letztlich werdet ihr erkennen, wie wenig ideologisch, wie wenig radikal dieses Spiel ist, weil es letztlich normale Beziehungen darstellt, allzu menschliche Konflikte behandelt und den Hass, der zu Fanatismus und Gewalt führt, aus mehreren Perspektiven nachvollziehbar macht: Es gibt nicht das eine Feindbild. Und selbst wenn? Auch das wäre natürlich erlaubt, wir sprechen über Fiktion!Dabei lauerte das kulturelle Unheil ohnehin nie im Spiel. Dabei musste man nie Angst vor dem haben, was auf dem Bildschirm passiert. Sondern höchstens vor dem Menschen, der davor sitzt. Und jetzt, wo das Spiel in globaler Vernetzung in der Mitte der Gesellschaft von Tokyo bis Toronto angekommen ist, sitzt da auch wirklich jeder - darunter Rassisten, Frauenfeinde, Homophobe, Extremisten & Co.Sie verdienen nichts anderes als unseren Widerstand. Gerade von uns Spielern. Denn in ihrer beschränkten Welt würde es nur eine Art davon geben - und der Rest verboten werden.Jörg LuiblChefredakteur