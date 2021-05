Podcast "Monatsrückblick: April" zu 4Players-Talk

#5 Feierabendgespräch mit Matthias & Jörg

In der fünften Folge unseres wöchentlichen Podcasts sprechen Matthias und Jörg u.a. über Returnal, Fantasian und Mass Effect, aber auch über ihre Begegnungen mit prominenten Spieldesignern. Außerdem beantworten wir natürlich eure Fragen, wie man z.B. die Lust am Spielen in diesem Job behält und wie man überhaupt dazu gekommen ist.