Assassin's Creed Valhalla (PC): Test, News, Video, Spieletipps, Bilder

Drei Stunden mit Eivor: Wir konnten das nächste Assassinen-Abenteuer mehr als ausführlich anspielen - sind als Wikinger geklettert und gesegelt, haben gefochten und gebechert. Wie gut Assassin’s Creed Valhalla in Bewegung aussieht, was sich beim Kampfsystem geändert hat und welche offenen Baustellen die kanadischen Entwickler noch beackern sollten - all das lest ihr in der Vorschau.

Matthias Schmid