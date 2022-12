Was für Fighting-Game-Enthusiasten der Arcade-Stick oder für Flugsimulator-Captains der Yoke, ist dem Simracing-Fan sein Lenkrad mit Pedalen. Ohne das richtige Eingabegerät geht auf der simulierten Rennstrecke nämlich recht wenig – erst recht, wenn es in die kompetitiven Rennen von Assetto Corsa Competizione geht, in denen man sein Gefährt jederzeit unter Kontrolle haben muss. Allerdings sind hochwertige Lenkräder auch entsprechend teuer –...

Eike Cramer