Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (PC): Test, News, Video, Spieletipps, Bilder

28.05.21 Die Fantasy-Schlachten haben begonnen Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground - Die Fantasy-Schlachten haben begonnen Am 27. Mai 2021 haben Focus Home Interactive und Gasket Games das rundenbasierte Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Microsoft Store, Humble Store und Steam, wo die... Weiterlesen

25.05.21 Video: Entwickler stellen das Runden-Strategiespiel ausführlich vor Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground - Video: Entwickler stellen das Strategiespiel ausführlich vor Focus Home Interactive hat kurz vor dem Verkaufsstart von Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground am 27. Mai 2021 für PC via Steam, PlayStation 4, Switch und Xbox One ein ausführliches und kommentiertes Spielszenen-Video (in englischer Sprache)... Weiterlesen

16.05.21 Die drei Fraktionen im Überblick Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground - Die drei Fraktionen im Überblick In Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground kämpfen drei Fraktionen auf den rundenbasierten Schlachtfeldern, und zwar die Stormcast Eternals, die Nighthaunt und die Maggotkin of Nurgle. Die Stormcast Eternals setzen auf geschlossene Formationen und können viel... Weiterlesen

02.05.21 Überblick über die rundenbasierten Warhammer-Schlachten Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground - Überblick über die rundenbasierten Warhammer-Schlachten Gasket Games (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) haben Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ausführlicher vorgestellt - auch im Video (siehe unten). In dem rundenbasierten Strategiespiel befehligt man eine Streitmacht, die sich frei... Weiterlesen