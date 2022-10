Gotham Knights (PC): Test, News, Video, Spieletipps, Bilder

19.10.22 101-Trailer + empfohlene Systemvoraussetzungen vorgestellt

Gotham Knights: 101-Trailer + empfohlene Systemvoraussetzungen vorgestellt

In zwei Tagen ist es so weit: Dann stürzen sich Batgirl, Nightwing, Redhood und Robin als Gotham Knights in ein Gotham City ohne Batman. Wie das in Aktion aussieht, zeigt nun ein neues Video. Im pragmatisch benannten Gameplay-Trailer „What is...