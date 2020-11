Ven VR Adventure: Bunter 3D-Plattformer erscheint im Dezember für Rift; PSVR und Quest folgen später

Der Dezember quillt weiter über im Release-Kalender von VR-Fans: Wie Uploadvr.com berichtet, erscheint auch der bunte 3D-Plattformer Ven VR Adventure am 17. Dezember für Oculus Rift. Die Quest-Umsetzung soll im ersten oder zweiten Quartal 2021 folgen, eine PSVR-Fassung noch später.Außerdem habe das kleine Team Monologic Games "verschiedene Ports" geplant - eine SteamVR-Version ist irgendwann also ebenfalls wahrscheinlich, zumal es im Steam-Store schon eine entsprechende Seite gibt (dort wird eine Unterstützung für Index, Vive und Rift genannt). Die Beschreibung erläutert:"Ven VR Adventure ist ein Einzelspieler-Plattformspiel, das von Grunde auf für VR entwickelt wurde. Du begegnest Ven unerwartet auf einem unbekannten Planeten, der von Bruce Nelson mit dem Ziel, seine magische Welt zu zerstören, überfallen wurde. Er ist hinter der Energie des Planeten her, die ihn unsterblich machen soll. Werde zum Helden, indem du Ven hilfst, seinen Planeten vor der Zerstörung zu bewahren.- Brich auf zu einem Abenteuer in einem magischen Land.- Mit der VR-Technologie tauchst du ab in Vens Welt, wo du in jede Richtung blicken, dich vor- und zurücklehnen und rein- und rauszoomen kannst, um ein außergewöhnliches Abenteuer zu erleben.- Arbeite mit Ven zusammen und gib alles, um seine Welt zu retten. Werde zum Helden, der Vens Planeten vor dem Untergang rettet.- Die magische Welt steckt voller Fallen und Gefahren, seit sie von Maschinen und tödlichen Feinden überfallen wurde.- Rette alle kleinen Bewohner von Runnie.- Stelle dein Können auf die Probe, indem du jeden Level im Zeitmodus schlägst und die vielen Modi meisterst, um dir einen Platz auf der globalen Bestenliste zu erkämpfen.- Perfekt für Spieler, deren Abenteuer mit VR gerade erst begonnen hat, und auch für Veteranen, die eine Herausforderung suchen."Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer